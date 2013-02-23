نتایج سفر دو روزه صنعتگران رباط کریم به استان یزد تشریح و ارزیابی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این سفر که بنا به پیشنهاد ابراهیم نکو نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی به منظور بسترسازی رشد و شکوفایی اقتصاد استان یزد و شهرستانهای رباط کریم و بهارستان بود، با استقبال تعدادی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به ویژه نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مواجه شد.

بر همین اساس ابراهیم نکو در بازگشت از سفر دو روزه تعدادی از نمایندگان مجلس در کمیسیونهای اقتصادی، صنایع، عمرانی و...در گفتگو با خبرنگار مهر، دستاوردهای این سفر را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: در این سفر، نمایندگان در جریان آخرین وضعیت استخراج ذخایر عظیم فولاد و دیگر معادن قرار گرفتند که می تواند آثار خوشایندی را برای استان یزد و شهرستانهای رباط کریم و بهارستان به همراه داشته باشد.

عضو هیئت رئیسه کمیسون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین به دیگر اهداف این سفر پرداخت و افزود: در این سفر دو روزه که تعدادی از صاحبان صنایع و تولید حضور داشتند، از نزدیک با صنعت کاشی و سرامیک آشنا شدند که مقرر شد محصولات بازار بزرگ عرفان به استان تهران نیزعرضه شود.

وی ادامه داد: نمایندگان مجلس ضمن بازدید از مجموعه عظیم خط تولید کاشی و سرامیک استخراج معادن و بررسی مشکلات آنان توانستند دستاوردهای خوبی را کسب کنند و نسبت به انتقال برخی مسائل و معضلاتی که در معادن گریبانگیر صنعتگران زحمتکش شده اثرگذار باشد.

این مسئول، حمایت از سرمایه گذار واقعی و همچنین صاحبان صنعت و تولید را در چنین شرایطی یک امر الزامی یاد کرد و اضافه کرد: رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ایران با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی جهان امسال را به نام سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامیدند تا مسئولان لحظه ای از ارائه خدمت به دلسوزان عرصه اقتصادی کوتاهی نکنند.

نکو، کوتاهی در حق صنعتگران و تولید کنندگان را جفای بزرگی به این انقلاب دانست و اظهار داشت: اگر کسی در این شرایط حساس اقتصادی کشور بخواهد در مسیر رشد و شکوفایی اقتصاد مملکت سنگ اندازی کند بدترین خیانت را به این نظام و انقلاب کرده است.

نکو اظهار داشت: صاحبان صنعت و تولید در چنین شرایطی جهاد بزرگی می کنند تا دشمن نتواند به خواسته های پلید خود برسد پس بی توجهی به این افراد گناه نابخشودنی به شمار می رود.

وی ادامه داد: از افرادی که در جایگاه سرمایه گذار و صاحب صنعت و تولید صادقانه و در چارچوب قوانین کشورمان قدم بردارند با تمام توان حمایت خواهیم کرد و اگر کسی نیز بخواهد کوچک ترین سنگ اندازی در مسیر اینگونه افراد داشته باشد به شدت برخورد می کنیم.

نکو همچنین اظهار داشت: قطعا در آینده نه چندان دور شاهد یک تحول عظیم اقتصادی در شهرستانهای رباط کریم و بهارستان به عنوان مرکز پایتخت اداری کشورمان خواهیم بود.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: با توجه به اینکه پرند به عنوان یک مرکز پایتخت اداری محسوب می شود ایجاد نمایشگاه دائمی صنعت ساختمان در این حوزه می تواند اثرگذار باشد.