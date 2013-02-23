خودداری دندانپزشکان ابرکوه از کشیدن دندان باعث خوشحالی است

به گزارش خبرنگار مهر، در اول دی ماه سال جاری خبری بر روی خروجی خبرگزاری مهر با عنوان "نیمی از خدمات دندانپزشکی در ابرکوه ارائه نمی شود/ مراجعه مردم به شهرهای همجوار" منتشر شد که گلایه های یکی از شهروندان ابرکوه به عنوان مشکل همه مردم شهرستان، مطرح شده بود.

در ابن خبر آمده بود که مردم این شهرستان برای کشیدن دندان هم باید به شهرهای مجاور مراجعه کنند.

در این خبر به تماس یک شهروند ابرکوهی اشاره شده بود كه: مدت سه روز است با دندان درد شدید مواجه هستم و به دندانپزشکان متعددی نیز مراجعه کرده ام ولی هیچکدام حاضر به کشیدن دندان نیستند و فقط کارهایی مانند پرکردن دندان انجام می دهند.

مجید فلاح زاده افزود: حتی به درمانگاه دولتی ابرکوه نیز مراجعه کردم ولی دندانپزشک این درمانگاه با اظهار اینکه در حال سفر به یزد است از کشیدن دندان خودداری کرد.

وی اضافه کرد: حتی حاضر شدم هزینه کرایه سواری او برای رفتن به یزد را بدهم اما پزشکی که موظف به ارائه خدمات است، از درمان بیمار امتناع کرد.

خبرنگار مهر در شب ارسال خبر، مورد را به اطلاع مسئول بهداشت و درمان شهرستان و فرماندار ابرکوه رساند و با توجه به مشکل این شهروند، با تماس با یکی از پزشکان عمومی از او خواست که به گونه ای مشکل این شهروند را با هماهنگی یکی از دندانپزشکان رفع کند.

با گذشت حدود یک ماه از درج این خبر و عدم پاسخگویی مسئولان بهداشتی ابرکوه و استان یزد، خبرنگار مهر مدتی پیش با توجه به حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد در جلسه شورای فرهنگ عمومی ابرکوه، پاسخگویي وی به این مسئله را خواستار شد.

سید جلیل میرمحمدی در پاسخ به این مشکل گفت: دندان نکشیدن پزشکان یک آیتم مثبت است.

وی افزود: از اینکه از زبان شما می شنوم که دندانپزشکان ابرکوه از کشیدن دندان امتناع می کنند، بسیار خوشحال شدم.

وی در پاسخ این سوال خبرنگار مهر که مشکل مردمی که توان مالی پرکردن دندان را ندارند و یا باید حتما نسبت به کشیدن دندان اقدام کنند، گفت: نداشتن هزينه پر كردن دندان، مسئله اي ديگر است.

شهرستان ابرکوه مشکلات عدیده ای در بحث درمان دارد و همین مسئله نیز باعث ترددهای بسیار مردم به مرکز استان و همچنین شهرستان های همجوار شده است و بارها شاهد حوادث دردناکی در این مسیرها بوده ایم که زندگی بیماران را تهدید می کند.