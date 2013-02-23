ادبیات نظام اسلامی برای نظامهای مبتنی بر زور تحقیرآمیز است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدحسن ابوترابی فرد عصر شنبه در جمع مهندسان گلستان اظهار داشت: ادبیات نظام اسلامی یک ادبیات تحقیر آمیز برای نظام سلطه است و این ادبیات قدرت پوشالی آنها را به سخره گرفته است و این از تقوای سیاسی الهام می گیرد و این تقوا باید در همه سطوح سیاست جریان پیدا کند.

وی بیان داشت: تقوای سیاسی یعنی اینکه ما نه کسی را بی ملاک پایین بیاوریم و نه کسی را بدون دلیل بالا ببریم که اینگونه عمل کردن از تقوا به دور است و همه را همانگونه که هستند با احتیاط دینی و سیاسی نشان دهیم و این راه پایداری است.

ابوترابی فرد افزود: حرکت های دور از اخلاق پایداریشان کم است و چون کف های روی آب رخت می بندد و آنچه ماندگار است حق است و حرکت های بدون تقوای سیاسی باطل است.

وی با بیان اینکه ما انقلابمان را با حق به دست آورده ایم و باید با حق هم حراست کنیم گفت: نماد تقوای سیاسی رهبر معظم انقلاب است و ما علاوه بر تقوا در حوزه دین در همه حوزه ها از جمله اقتصاد باید تقوا را رعایت کنیم.

ابوترابی فرد اظهار داشت: یکی از مهمترین عوامل محبوبیت جمهوری اسلامی ایران در جوامع آزاد بشری و کشورهای اسلامی، مواضع کلان سیاسی نظام است، مواضعی که دقیقا از تقوای سیاسی الهام می گیرد و آلوده دنیا و مطامع دنیوی نیست و متاثر از یک باور است.

وی بیان داشت: اینکه نظام اسلامی ما راهبرد سیاست خارجی خود را سازماندهی مقاومت اسلامی و رویارویی با نظام سلطه قرار داده است از مبانی دینی، روشن و متقن علمی الهام می گیرد و این راهبرد است که نظام ما را به قدرت برتر دنیای امروز تبدیل کرده است .

وی افزود: دنیای اسلام در برابر مواضع روشن وشفاف رهبری معظم انقلاب سر تعظیم فرود آورده است چون این مواضع بالنده وعزت بخش است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تقوای مدیریتی هم باید در جامعه رعایت شود و نقطه اوج این تقوا این است که هر مسئولیت را باید به اهل آن واگذار کرد و اینکه برخی مسئولیت ها که از عهده بخش خصوصی وتعاونی بر می آید نباید بر عهده دولت شود و اگر هر کسی مسئولیت خودش را درکشور انجام دهد این نظام انسجام می یابد.