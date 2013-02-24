بخشودگی مالیاتی واحدهای فعال در امور مهارت آموزی

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا خانپور گفت: بر اساس تبصره 2 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، واحدهای تولیدی، خدماتی و صنعتی کشور در صورت فعالیت مستمر آموزشی و مهارت آموزی از بخشودگی مالیاتی بهره مند می شوند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران، با اشاره به این که موسسات کارآموزی آزاد در صورت فعالیت برای مهارت آموزی و آموزش های فنی و حرفه ای و همکاری با ادارات فنی و حرفه ای استان ها از این بخشودگی بهره مند می شوند، افزود: امروز دنیا شاهد چرخش عقلانی در آموزش ها است و آموزش ها از هزینه ای به سرمایه ای و از نخبه گرایی به فراگیری و کاربلدی و کارگر شدن آموزش عالی سوق پیدا کرده است.

خانپور با تاکید بر اینکه آموزش های کوتاه مدت منطبق با نیاز بازار کار و محصول محور در اولویت امور قرار دارد، افزود: سازمان آموزش فنی و حرفه ای تنها متولی آموزش های کوتاه مدت کاربردی و غیررسمی در کشور است و نقش و اهمیت آموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی در توانمندسازی نیروی انسانی موثر است و باید واحدهای تولیدی، خدماتی، صنعتی و تجاری از این آموزش ها بهره مند شوند.

وی با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، گفت: توانمندسازی و ارتقاء‌ بهره وری نیروی کار با افزایش انگیزه، مهارت، خلاقیت، ایجاد تناسب بین مراکز آموزشی و پژوهشی با نیاز بازار کار و بسترسازی ساماندهی اشتغال و حرکت نیروی کار ایرانی از سطح ملی، منطقه ای و جهانی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

این مقام مسئول در فنی و حرفه ای استان تهران، از همه واحدهای فعال اقتصادی خواست با ایجاد مراکز کارگاهی و آموزش های تخصصی مهارتی نسبت به ارتقاء‌ مهارت نیروی کار شاغل خود اقدام کنند.