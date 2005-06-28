ورود بيمه هاي خارجي صنعت بيمه كشور را متحول خواهد كرد

محمد رضا آسوده در گفت وگو با خبرنگاراقتصادي "مهر" در خصوص فعاليتهاي شركتهاي بيمه خارجي در كشور گفت: حضور شركتهاي بيمه خارجي در كشور موجب افزايش رقابت و ارتقاي سطح دانش در صنعت بيمه كشور شده كه اميدواريم درطول برنامه چهارم توسعه شاهد حضور اين بيمه ها در كشور باشيم.

وي با بيان اينكه حضور بيمه هاي خارجي براي بيمه هاي داخلي مشكلاتي ايجاد خواهد كرد،افزود: مشكلاتي كه اين امر براي برخي از شركتها ايجاد مي كند ضرروت ورود بيمه هاي خارجي را نفي نكرده وحضور اين شركت هابراي كل اقتصاد مفيد بوده وصنعت بيمه را متحول خواهد كرد.

مدير عامل بيمه ايران حضور بيمه هاي خارجي در كشوررشد و شكوفايي صنعت بيمه را درپي خواهد داشت، افزود: در حال حاضر صنعت بيمه كشور ما مانند ساير بخش هاي ديگر اقتصادي و صنعتي از صنعت بيمه جهاني فاصله داشته كه اميدواريم با خصوصي شدن بيمه هاي دولتي گام موثري در جهت كاهش اين فاصله برداشته شود.