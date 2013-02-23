قطع سخنرانی یک دیپلمات صهیونیست به سبب اعتراض دانشجویان انگلیسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه"روسیا الیوم"، دهها دانشجوی دانشگاه اسیکس در لندن، در خلال سخنرانی معاون سفیر رژیم صهیونیستی درباره خاورمیانه، اعتراض خود را اعلام کردند. این مسئله سبب شد سخنرانی این دیپلمات صهیونیستی لغو شود و وی سالن سخنرانی را ترک کند.

با وجود اینکه نیروهای امنیتی انگلیس سعی داشتند "آلن روث سنیر"، معاون سفیر رژیم صهیونیستی را به اتاق دیگر منتقل کنند تا سخنرانی خود را در دانشگاه "اسیکس" تکمیل کند، اما اعتراضات 40 نفر از دانشجویان در سالن اصلی سخنرانی این دانشگاه، مسئولین این دانشگاه را واداشت تا دیپلمات صهیونیستها را از این ساختمان خارج و با تدابیر امنیتی، وی را تا ایستگاه قطار همراهی کنند.

سخنگوی دانشگاه به نوبه خود گفت: با شدت گرفتن اعتراضات، سریعا تصمیم گرفتیم معاون سفیر را از ساختمان دانشگاه خارج کنیم. این در حالی بود که ما فکر نمی کردیم هیچ گونه خشونتی متوجه وی باشد.

خاطر نشان می شود: اعتراض علیه سخنرانی این دیپلمات صهیونیستی، اوج فعالیت اتحادیه دانشجویان دانشگاه "اسیکس" به شمار می رود که مخالف سیاستهای رژیم صهیونیستی هستند.