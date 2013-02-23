سه کشته در درگیری مسلحانه شبه نظامیان با پلیس پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استاندارد، پلیس پاکستان اعلام کرد افراد مسلح با موتور سیکلت به یک خودرو پلیس در شهر راشاکایی واقع در 40 کیلومتری پیشاور حمله کردند.

در این حمله که به درگیری با نیروهای پلیس انجامید یک کارمند پلیس و دو نفر از مهاجمان کشته شدند.

بر این اساس، با شدت گرفتن درگیری، شبه نظامیان صحنه درگیری را ترک کرده و گریخته اند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. با این حال مقامات پاکستان از احتمال دست داشتن طالبان که در همکاری نزدیک با القاعده فعالیت می کنند، خبر می دهند.