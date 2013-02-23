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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۲۱:۱۱

تقدیر شایسته از قهرمانان تیم ملی کشتی/ پیروزی غرور آفرین رحیمی دل مردم بهارستان را شاد کرد

تقدیر شایسته از قهرمانان تیم ملی کشتی/ پیروزی غرور آفرین رحیمی دل مردم بهارستان را شاد کرد

بهارستان - خبرگزاری مهر: در جریان دیدار فینال رقابت‌های جام‌جهانی کشتی آزاد ملی‌پوشان ایران موفق شدند با اقتدار برابر روسیه به پیروزی برسند و قهرمان جام جهانی شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، از آنجائیکه حسن رحیمی کشتی گیر نامی کشورمان یکی از ساکنین شهرستان بهارستان بود، نماینده مردم شهرستانهای رباط کریم و بهارستان  با صدور پیامی این پیروزی غرور آفرین را بر تمامی ملت قدرشناس ایران اسلامی  بویژه کشتی گیران قهرمان کشورمان  تبریک گفت و اظهار داشت: این پیروزی بزرگ در مقابل کشورهایی مثل روسیه و آمریکا نشان داد که غیرت و شجاعت ایرانی  بودن در همه عرصه ها وجود دارد.

ابراهیم نکو ادامه داد: جوانان ما در همه عرصه ها می توانند به جهانیان اقتدار و عظمت ایرانی بودن خود را نشان دهند و در میدان کشتی نیز برغم برخی کاستی ها توانستند پرچم سه رنگ کشورمان را در میان سایر کشورهای جهان به اهتزاز در بیاورند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به پیروزی کشتی گیر بهارستانی در این دوره از مسابقات نیز افزود: شهرستانهای رباط کریم و بهارستان دارای جوانانی هستند که بارها توانسته اند با تلاش و همت خود در عرصه های مختلف افتخار آفرین باشند و حسن رحیمی  نیز نمونه بارز اینگونه جوانان است که توانست  چنین افتخاری  را برای کشورمان رقم زند.

وی در ادامه همچنین وظایف متولیان امر ورزش را در این قهرمانی مهم برشمرد و یادآور شد: این افتخار آفرینی باید با اقدام ارزشمند مسئولان در مقابل این جوانان قهرمان مورد ستایش قرار گیرد تا از این طریق بتوان گوشه ای از افتخارآفرینی تیم ملی کشورمان را جبران کرد.

این مسئول بر لزوم استقبال شایسته از سوی مسئولان به حسن رحیمی قهرمان کشتی جهان که ساکن بهارستان است، تاکید کرد.

کد مطلب 2004687

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