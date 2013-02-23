اخبار کوتاه ورزشی استان قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه مسابقات لیگ دسته اول باشگاههای کشور تیم بسکتبال تکماش قزوین در مقابل فولاد نوین اصفهان به پیروزی رسید.



تيم تكماش با برتری 75 بر 66 برابر فولاد نوين ماهان اصفهان در ديدار دور برگشت مرحله نهايی ليگ دسته اول باشگاه های كشور، تكليف تيم صعود كننده به سوپرليگ از ميان اين دو تيم را به بازی سوم كشاند.



شکست تیم فوتبال قزوین در مقابل اصفهان



امیدهاي تيم فوتسال هيئت فوتبال قزوين برای صعود به ليگ برتر کمرنگ شد.



تيم فوتسال هيئت فوتبال قزوين دردور رفت مرحله پلي آف رقابت های ليگ دسته اول فوتسال باشگاه های کشور در سالن شهيد بابايي مقابل تيم گيتي پسند نوين اصفهان با نتيجه سه بر صفر تن به شکست داد.



با این شکست امیدهای قزوینی ها برای صعود کمرنگ شد.



تجلیل از احسان لشگری



در پی پیروزی ارزشمند کشتی گیر وزن 84 کیلوگرم کشورمان در مقابل حریف روس، مسئولان استان قزوین با حضور در منزل این ورزشکار قهرمان از وی تجلیل کردند.



احسان لشکری قهرمان ارزشمند و ملی پوش کشتی قزوین در مسابقات جام جهانی کشتی تهران توانست در وزن 84 کیلوگرم با ارائه



کشتیهای فنی و بی نقص خود تحسین همگان را برانگیزد و با دلاوری هرچه تمامتر کلیه حریفان خود را در این آوردگاه به زانو در آورد.



لشگری سهم عمده ای را در قهرمانی تیم ملی کشتی ایران در مسابقات جام جهانی تهران ایفا کرد.



محسن حق شناس مدیر کل ورزش و جوانان استان قزوین به همراه سجاد پور مدیرکل اجتماعی استانداری قزوین با حضور در منزل لشگری از وی خناواده این قهرمان تجلیل کردند.



اردوی آماده سازی تیم ملی کاراته



مرحله نخست اردوی آماده سازی تیم ملی کاراته بزرگسالان ایران که درجریان آن رقابتهای انتخابی درون اردویی نیز برگزار شد به پایان رسید و نفرات راه یافته به مرحله دوم اردوی آماده سازی مشخص شدند.



در این مرحله از اردو کومیته کاها یک روز به تمرین آماده سازی و فنی پرداختند و سپس رقابت انتخابی درون اردویی برگزار شد.



در پایان این رقابت درون اردویی نفرات برتر اوزان مختلف شناخته شدند که می بایست هفته آینده با حضور در اردو برای انتخاب تیم ملی جهت شرکت در مسابقات جهانی فرانسه، رقابت کنند.



مرحله دوم اردوی آماده سازی تیم ملی کاراته چهارشنبه هفته آینده آغاز خواهد شد و 27 کاراته کا حاضر در آن طی روزهای پنجشنبه و جمعه رقابت انتخابی برگزار می کنند.



اسامی نفرات حاضر در مرحله دوم اردو بدین شرح است: وزن منهای 55 کیلوگرم وحید حسنی پور، مهدی حاتمیان و مجید حسن نیا وزن منهای 60 کیلوگرم ها مون درفشی پور، مجتبی یوسفی فرد، علیرضا اجدادی، مجتبی شکوهی و امیر مهدی زاده، وزن منهای 67 کیلوگرم: حسین سمندر، حامد زیگساری، محمد غروبی و سعید احمدی، وزن منهای 75 کیلوگرم سعید حسنی پور، رضا بهرام پور، مرتضی شفایی، بهمن عسگری، سعید فرخی و ابراهیم حسن بیگی، وزن منهای 84 کیلوگرم مهدی سلطانی، هادی صفی، مازیار الهامی و علی فداکار، وزن84+کیلوگرم میلاد یاری، پیمان سلطانیان، سامان حیدری، سجاد گنج زاده و ذبیح اله پورشیب.