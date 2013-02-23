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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۲۰:۴۳

از ساعت 24 قابل برداشت می‌شود/

عیدانه 85 هزارتومانی دولت و مجلس واریز شد/ واریز یارانه اسفند تا 15 روز آینده

عیدانه 85 هزارتومانی دولت و مجلس واریز شد/ واریز یارانه اسفند تا 15 روز آینده

عیدانه 85 هزارتومانی دولت و مجلس به ازای هر ایرانی لحظاتی قبل به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس توافق دولت و مجلس 2 میلیارد و 700 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به عنوان قرض برداشت و اعتبار ریالی معادل آن به عنوان کمک اقتصادی شب عید در نظر گرفته شد.

بر همین اساس، لحظاتی قبل عیدانه 85 هزارتومانی به ازاء هر ایرانی به حساب سرپرست خانوار واریز شد که البته این مبلغ از ساعت 24 امشب قابل برداشت می شود.

بر اساس اطلاعات رسیده، عیدانه اقشار تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی 20 درصد بیشتر از سایر اقشار جامعه ( 100 هزار تومان) در نظر گرفته شده است.

طبق اعلام نمایندگان مجلس بیش از 73 میلیون ایرانی عیدانه دولت و مجلس را دریافت می کنند. قرار است یارانه نقدی اسفندماه شهروندان نیز تا بیستم ماه جاری واریز شود.

کد مطلب 2004690

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