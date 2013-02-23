برنامه های سال آینده اوقاف قزوین تدوین شد

حجت الاسلام مصطفی نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت با حضور مدیران، مسئولان و معاونان ادارات کل اوقاف سازمان اوقاف و امورخیریه کشور برنامه های سال آینده این اداره برای اجرا تدوین شد.



نوروزی افزود: به منظور بررسی و نهایی کردن عناوین برنامه های پیشنهادی در نشستی با حضور مدیران و مسئولان و معاونان ادارات کل اوقاف آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، همدان، کردستان و زنجان در گروه اول آغاز شد.



وی تصریح کرد: در گروه دوم استان های اصفهان، چهار محال و بختیاری، قم، مرکزی، سمنان و قزوین و در گروه سوم با حضور استان های فارس، بوشهر، خوزستان، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد در جلسات مشترک برنامه ها مورد برسی قرار گرفت.



مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان قزوین یادآورشد: براساس اعلام اداره کل برنامه ریزی و نظارت سازمان اوقاف در گروه چهارم مدیران و مسئولان ادارات اوقاف استان های خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، کرمان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان برنامه ریزی خود را انجام دادند.



این مسئول تصریح کرد: گروه پنجم نیز شامل استان های مازندران، گیلان، گلستان، کرمانشاه، ایلام و یزد خواهد بود که در روز ششم اسفند ماه در ستاد مرکزی سازمان اوقاف حضور خواهند یافت.



حجت الاسلام نوروزی گفت: براساس اعلام اداره کل برنامه ریزی سازمان اوقاف در آخرین گروه جلسات برنامه های سال 92 مدیران و مسئولان دو استان تهران و البرز روز هفتم اسفند ماه در سازمان حضور خواهند یافت.