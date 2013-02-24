فارغ التحصیلان مهندسی در انتظار کار/ تراژدی عدم تناسب عرضه و تقاضا

محمدرضا حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در شرایطی که دنیا دست به گریبان بحران های اقتصادی است، نظام صنعتی و اقتصادی ایران نیز، تحت تاثیر امواج منفی، با مشکلات مواجه است که فقط در پناه همگرایی ملی و حمایت های جدی دولت، امکان غلبه بر این بحران ها میسر می شود.

وی گفت: صنعت ساختمان از جمله پویا ترین صنایع کشور محسوب می شود اما هم اکنون چالش هایی در نظام مهندس ساختمان وجود دارد ، با این وصف سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان بازوی اجرایی و متولی ساخت و ساز شهری، نیازمند بهبود ساختار در تقویت بنیادهای علمی و اجرایی خویش است.

حبیبی افزود: سازمان نظام مهندسی هنوز نتوانسته از تمام ظرفیت ها و قابلیت های فنی خود بهره ببرد.

وی ادامه داد: از جمله بسیاری از حوزه های عمرانی کشور وجود دارند که هنوز به سازمان نظام مهندسی واگذار نشده است و این خلاء نه برای طرح های عمرانی خواهد بود و نه سازمان می تواند از تمام ظرفیت های انسانی و فنی خود به خوبی بهره ببرد.

وی با اشاره به نرخ رشد جمعیت فارق التحصیلان رشته های مرتبط با صنف مهندسان ساختمان که به تدریج عضو سازمان نظام مهندسی می شوند گفت: در حالی که دانشگاه به سرعت در حال تولید دانش آموخته فنی هستند و این تولید انبوه، معمولا در سازمان نظام مهندسی ساختمان انباشته می شوند.

وی گفت: ما امروز با جامعه رو به رشدی از فارغ التحصیلان رشته های مرتبط با سازمان مواجهیم که باید فرصت شغلی متناسب با اعضاء برای آنها فراهم کنیم و این در حالی است که نتوان موقعیت های جدید برای اعضای سازمان ایجاد کرد، قطعا تراژدی عرضه و تقاضا به ضرر مهندسان عضو سازمان تغییر خواهد کرد و تبعات این رخداد می تواند بر ساختار اجتماعی و جامعه فرهیخته نظام تاثیر منفی بگذارد.

حبیبی تصریح کرد: چالش دیگراتقای خدمات مهندسی که بر سر راه سازمان نظام مهندسی وجود دارد، نقش فرهنگ مهندسی و ترویج اخلاق حرفه ای در سطح جامعه و سازمان است، که از سویی به جامعه مصرف کننده باز می گردد که باید ضرورت های مهندسی سازی در سطح شهر ها آشنا شوند و فرهنگ استفاده از دانش فنی، مصالح مرغوب و استاندارد و فناوری های نوین، در بین اقشار مختلف نهادینه شود و از سوی دیگر جامعه مهندسان باید با تاکید بر کیفیت عملکرد و فعالیت های ساختمانی، ارتقای خدمات مهندسی و تقویت دانش فنی، جایگاه خود را در سطح جامعه ارتقاء داده و نقش کلیدی و اساسی خود را در این راستا ایفا کنند.

وی ادامه داد: پس سازمان نظام مهندسی باید با اطلاع رسانی شفاف و به هنگام تقویت پل های ارتباطی با افکار عمومی، خلاء حاکم بر این فضا را جبران کنند.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان کرمانشاه با اشاره به پنجم اسفندماه سالروز ولادت خواجه نصیرالدین طوسی که به روز مهندسی شناخته می شود یادآور شد: اختصاص این روز مهم به نقش مهنسی، گویای اهمیت این حرفه در جامعه است و جامعه مهندسی باید با غنیمت شمردن این روز، بر نقش و جایگاه خود در جامعه تاکید کند، باید پیشکسوتان و مهندسان مجرب مورد بزرگداشت قرار بگیرند و تجربیات آنان به نوعی سر مشق نسل جوان سازمان نظام مهندسی شود.

وی ادامه داد: همچنین با برگزاری مراسمی در خور شان اعضای سازمان فضای مقابل سازنده و توسعه روابط درون سازمانی را هدف قرار دهیم.

حبیبی گفت: گرچه سازمان نظام مهندسی ساختمان از سال 1372 رسما هویت ساختاری خود را پیدا کرده و در طی این مدت اثر بخشی مطلوبی بر ساخت و ساز شهری داشته است اما هنوز با ایده آل های سازمان صنعت و معدن فاصله دارد و باید بگوییم که ساخت و ساز یک فعالیت عمومی تلقی نشود که هر کسی از هر قشری به خود اجازه ورود به این عرصه را بدهد بلکه به عنوان یکی از مهمترین فعالیت های اقتصادی شناخته شده که افراد غیر متخصص و غیر مسئول اجازه ورود به این عرصه را باز نیابند.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان کرمانشاه در پایان گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان، متولی کیفیت ساخت و ساز است ولی برای رسیدن به این افق ضروری است که سایر نهاد های مرتبط نیز با سازمان همکاری جدی و موثر داشته باشند.

