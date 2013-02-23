به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی پورمحمدی در جلسه ماهانه جامعه اسلامی مهندسین در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه نظرتان در مورد کاندیداتوری آقای هاشمی چیست؟، گفت: تا آنجا که من اطلاع دارم ایشان کاندیدا نمی شود.

وی در ادامه پاسخ خبرنگار مهر مبنی بر اینکه اکثر چهره ها و گروه های اصلاح طلب بر حضور ایشان در انتخابات تاکید دارند و گفته اند که در صورت کاندیداتوری ایشان کاندیدایی برای انتخابات معرفی نخواهند کرد، گفت: اگر من را به عنوان یک فرد مطلع قبول می کنید به شما می گویم که ایشان کاندیدا نمی شود.

همچنین رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا خاتمی کاندیدا می شود؟، گفت: به واسطه مرتبطینی که داریم می دانم که خاتمی هم کاندیدا نخواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه پس در انتخابات پیش رو رغیب جدی از جریان اصلاحات در برابر کاندیداهای اصولگرایی وجود ندارد؟، تصریح کرد: مگر فقط هاشمی و خاتمی رغیب ما هستند ما نباید دنبال شخصیت های تکراری باشیم هرکس که دوره ریاست جمهوری‌اش تمام شد، طبق نظام گردش مدیریتی مدرن امروز دنیا باید کنار برود و تکرار نشود و من نیز مدافع سرسخت این تئوری هستم.

پورمحمدی خطاب به خبرنگاران ادامه داد: شما دنبال چهره های جدید باشید نه قدیمی؛ چراکه جوان‌هایی همچون من هستند و دنبال پیرمردها نباشید.