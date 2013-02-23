استان کرمانشاه را باران و برف فرا گرفته/ خطر آب گرفتگی معابر

مجتبی میلادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت با استقرار سامانه ناپایداری از اوایل بامداد شنبه به جو منطقه، بارندگی در برخی نقاط استان شروع شده است و ادامه دارد.

وی افزود: طبق پیش بینی ها انتظار می رود این بارش ها در بعضی ساعات با وزش باد نسبتا شدید و احتمالا با رعدوبرق همراه شده و تا اواخر روز یک شنبه ادامه پیدا کند.

میلادی ادامه داد: بارش باران و در نقاط سردسیرتر برف در بعدازظهر اموز شدت یافته و طی ساعات شبانه شدت بیشتری پیدا کند.

مدیر کل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: با توجه به بارندگی های امروز، پیش بینی می شود، این بارش ها در برخی نقاط استان سبب آب گرفتگی معابر عمومی شده و در مناطق کوهستانی و برخی نواحی سردسیر، به تدریج به شکل برف نیز مشاهده شود.

وی افزود: همچنین این شرایط احتمالا در بعضي ساعات، هوا را در نواحی مرزی و غربی استان کم و بيش غبارآلود می کند.

میلادی ادامه داد: با عبور این سامانه از صبح دوشنبه تا چهارشنبه ضمن استقرار جوی نسبتا پایدار بر سطح استان، دمای هوای شبانه به طور نسبتا محسوسی کاهش یافته و احتمال تشکیل مه صبحگاهی در برخی نقاط در اوایل روز های یک شنبه و دوشنبه وجود خواهد داشت.

وی هوای شهرستان های استان کرمانشاه را نیمه ابری گاهی همراه با بارش باران و در نقاط سردسیر همراه با بارش برف و در برخی نقاط وزش باد پیش بینی کرد.

میلادی در پایان از غبار آلود شدن مرزهای استان طی روزهای آینده خبرداد.