تصمیمات خلق الساعه  و مقطعی ضررهای جبران ناپذیری به دنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد شامگاه شنبه در جمع اصولگرایان در تالار فخرالدین اسعد گرگانی گفت: گاهی این تصمیمات بازار ارزی کشور را دچار نوسان می کند و گاهی با یک تصمیم نادرست بازارهای خارجی را از دست می دهیم و در ادامه به راحتی نمی توانیم آن بازارها را به دست آوریم.

وی در خصوص هدفمندی یارانه ها اظهار داشت: آنچه در نهایت در خصوص طرح آغاز هدفمندی یارانه ها در کشور در مجلس به تصویب رسید اتفاق نظری حداکثری همه نمایندگان بود و این نشان داد که چنین کاری قابل انجام است و در خطیرترین مسائل کشور می توان به نظر اجماعی رسید.

وی ادامه داد: گرفتن چنین تصمیم بزرگی و اجماع نمایندگان در این خصوص نشانگر عقلانیت و خردگرایی و تکیه بر علم اقتصاد در فضای امروز کشور است و نشان دهنده این است که اهل خرد و آگاهی آن هنگام که به نقطه مسلم قابل دفاع علمی می رسند گرایش ها را کنار می گذارند ودر کنار نظریه علمی می ایستند.

ایجاد زاویه در اجرای هدفمندی یارانه ها

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: اگر ما می توانستیم این هدفمندی را در مقام اجرا هم به بهترین نحو اجرا کنیم در حال حاضز برخی نارضایتی ها در خصوص این طرح نبود اما در مقام اجرا قدری زاویه گرفتیم و آسیب هایی را دیدیم.

ابوترابی فرد در ادامه با بیان اینکه باید در حوزه سیاست باید با تقوا وارد و خارج شد، گفت: با صدق در مقام تشخیص و عمل در این حوزه وارد شوید و این روز اقتدار ما است و اقتدار سیاسی نظام برآمده از تقوای سیاسی آن است.

وی تصریح کرد: این سخن بسیار زیبای رهبر معظم انقلاب اسلامی که "من یک انقلابی هستم"بر آموزه های دینی استوار است و اقتضاء می کند در حوزه سیاست بر اساس تقوا سخن گوییم واین است که نظام ما را عزت بخشیده است.