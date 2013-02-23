نظام مهندسی صنایع در مازندران تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید هادی حسینی عصر شنبه در دومین همایش مشترک سازمانهای نظام مهندسی استان در ساری اظهار داشت: هیچ حکومتی بدون مهندسی درست و هدفمند پایدار نخواهد بود و جامعه برای رسیدن به توسعه و پایداری نیازمند مهندسی مناسب است.



وی با بیان اینکه حوزه مهندسی در اداره جامعه نقش بسزایی دارد، گفت: اگر بخواهیم از ظرفیت های موجود در جامعه استفاده کنیم به مهندسی نیاز داریم.



نماینده مردم سوادکوه،قائم شهر،جویبار و سیمرغ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه طرح خروج دام از جنگل اشتباه بوده است،گفت: درحوزه مهندسی مسائل اجتماعی، صنعتی،فرهنگی و بهداشتی، سلامت مهندسی مناسب داشته باشیم در تداوم زندگی افرادد اثری مثبت خواهد داشت.



وی افزود: توانمندی مهندسین استان بسیار بالا بوده و به آنان اعتماد کرده و از دانش پیمانکاران بومی در اجرای پروژههای عمرانی استفاده کنیم.

جلوگیری از تبدیل بی رویه روستا به شهر/ترویج فرهنگ معماری در مازندران



جلوگیری از تبدیل بی رویه روستا به شهر



استاندار مازندران گفت: باید از تبدیل بی رویه روستا به شهر جلوگیری شود.

سیدعلی اکبر طاهایی در دومین همایش مشترک سازمان های نظام مهندسی استان در ساری با بیان اینکه باید از تبدیل بی رویه روستا به شهر باید جلوگیری شود، اظهار داشت: نمایندگان مجلس باید سازکار وقوانین مناسبی وضع کنند تا دهستان های سه هزارو 500 نفری به شهر تبدیل نشود.

وی با بیان اینکه دولت نمی تواند امکانات یک شهر جدید تاسیس را فراهم سازد، افزود: فقط تابلوی عوض می کند و ساختار زندگی سالم را دچار چالش می کند. استاندار مازندران یادآور شد: با تبدیل روستا به شهر علاوه بر اینکه تولید داخلی دچار مختل می شود بیکاری نیز افزایش پیدا می کند.



طاهایی با اشاره به بی هویتی ساختار و مبلمان شهری دراستان، گفت: استفاده از سفال در بام ساختمان ها تاثیر بسزایی در زیباسازی مبلمان شهری دارد.



وی با بیان اینکه 90 درصد ماده اولیه روغن خوراکی در کشور وارداتی است،گفت: مهندسین بخش کشاورزی باید نسبت به رفع این مشکل چاره اندیشی کنند.

طاهایی با بیان اینکه مبلمان شهری در مازندران رعایت نشده است،گفت: اعضای شورای اسلامی شهرهای مازندران دارای دانش مهندسی کافی نبوده و یا توجیه نبودند.