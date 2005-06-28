نظارت و كيفيت LC هاي وارداتي بايد افزايش يابد

نوروزكهزادي درگفت وگوبا خبرنگاراقتصادي"مهر"در خصوص فعاليت هاي بانك توسعه صادرات،گفت: بانك توسعه صادرات درسال گذشته بيش ازيك ميليارد دلار LC باز كرده كه اين رقم نسبت به سال قبل از آن 24 درصد رشد داشته است.

وي با بيان اينكه تمركزاين بانك درسال جديد بر روي LC هاي خارج ازكشوراست،افزود:درLCهاي وارداتي ابتدا محصول وارد شده وپس ازانجام فرآوري برروي آن دوباره صادرمي گردد.

كهزادي با اشاره به اينكه اين بانك فعاليت خود را به سوي LCهاي اعتبارخريدارشيفت كرده است،اظهارداشت: ما معتقيدم حجم LCهاي وارداتي درهمين حد كافي بوده وبايد بحث نظارت وكيفيت آن بيشترشود.

مديرعامل بانك توسعه صادرات درپايان رشداين بانك را در سال هاي اخيرقابل قبول دانست وافزود: حجم LC هاي اعتبار خريدارتا پايان سال جاري به بيش از500 ميليون دلار خواهد رسيد.