پرداخت دیون اسارت 40 هزار آزاده

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله کریمی عصر شنبه در مراسم گرامیداشت 12 تن از شهدای دانشجوی آمل با بیان اینکه طبق قوانین کنوانسیون ژنو باید این پرداخت از سوی نهادهای بین المللی صورت می گرفت، افزود: متاسفانه بسیاری از حقوق جمهوری اسلامی ایران از قوانین کنوانسیون ژنو نادیده گرفته شده و اجرا نشده است.



وی تصریح کرد: البته با مصوبات جمهوری اسلامی ایران امسال به بیش از 40 هزار نفر از آزدگان کشوری، بخشی از دیون دوران اسارت خود را دریافت کرده اند.



مشاور رئیس سازمان بنیادشهید و امور ایثارگران کشور، هرگونه مستمری و یا پرداخت کامل از سوی سازمان صلیب سرخ جهانی و یا هر نهاد بین المللی به آزادگان و جانبازان دوران جنگ تحمیلی ایران با عراق را در حد یک شایعه دانست.



کریمی گفت: این موضوع به هیچ عنوان صحت ندارد و شایعه ای بیش نیست.



وی افزود: متاسفانه این موضوع در ایران اسلامی جوسازی گسترده ای شده بود و تاکنون پرداختی صورت نگرفته است.



وی یادآور شد: رقم های باقیمانده در بودجه امسال پیش بینی شده و بزودی پرداخت خواهد شد.

