برنامه دولت کاهش سریع تورم است/ بالاخره خودرو کیلویی چند؟

به گزارش خبرنگار مهر محمود احمدی نژاد امشب در گفتگوی زنده تلویزیونی در پاسخ به سئوال مجری برنامه درباره برنامه های دولت برای کنترل تورم همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در صورت تصویب مجلس اظهار کرد: دولت برای کنترل نقدینگی در اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها 2-3 برنامه خوب طراحی کرده است که بانک مرکزی چند طرح را اعلام کرده و برخی را تاکنون اعلام نکرده است.



احمدی نژاد با بیان اینکه مردم برای اجرای طرح های بزرگ همواره همراه دولت و کشور هستند، تصریح کرد: در حال حاضر مقداری لجام گسیختگی در باره نوسانات ارزی در کشور شاهدیم و برخی از مسائل وجود دارد که اینجا جای گفتن آن نیست اما برنامه دولت این است که تورم به سرعت کاهش یابد.



وی در پاسخ به سئوال دیگر مجری برنامه در ارتباط با اینکه گامهای بزرگی مثل هدفمندسازی یارانه ها در اجرا معایبش مشخص می‌شود اگر اکنون در آذر سال 89 قرار داشتیم چه تجربیاتی از امروز را به اجرای طرح اضافه و چه مسائلی از آن را حذف می کردید، گفت: بنده حتما تلاش می کردم که هدفمند سازی یارانه ها را به صورت صد درصدی اجرا کنم چون حتما تاثیرپذیری بیشتری داشت و باعث کنترل قیمت ها، افزایش قیمت ارز و ... می شد.



رئیس جمهور افزود: در اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه ها، ارز لنگرگاهی بود که دشمنان آن را شناسایی کردند و متاسفانه برخی هم با آنان همراهی نمودند اما مردم با دولت همراهند و حتما این موضوع را کنترل خواهیم کرد.



احمدی نژاد در پاسخ به این سئوال مجری برنامه که پرسید با توجه به اینکه دغدغه شما اشتغال است آیا از اشتغال موجود در کشور راضی هستید عنوان کرد: امسال سال سختی برای ما بود اما مردم ما می توانند کاری که در 5 سال قرار است انجام شود، یکساله آن را انجام دهند. این یک سال اخیر آسیب های زیادی را به ما وارد کرد البته نرخ بیکاری ما جهش نداشت.



وی با بیان اینکه افزایش این میزان نرخ بیکاری در گذشته هم اتفاق افتاده است، یادآور شد: با توجه به شرایطی که امسال داشتیم اینکه افزایش نرخ بیکاری مثل سالهای گذشته بود که این نشان می دهد تولید کشور سرپاست. دولت هم به ادامه و افزایش تولید کمک می کند. من از اینکه یک نفر هم که بیکار باشد راضی نیستم و دوست ندارم که بیکاری در کشور وجود داشته باشد.



رئیس جمهور در پاسخ این سئوال پاسخ شما به استخدام های اخیر دولت و ابهامات موجود آن و 1500 نفری که با اختیارات کامل قرار است توسط معاون اجرایی رئیس جمهور در نهاد ریاست جمهوری استخدام شوند چیست؟ و این استخدام ها طی چه فرایندی انجام می شود؟ گفت: طبق قانون اساسی مسئولیت امور استخدامی و اداری کشور با رئیس جمهور است که البته در مراحل مختلف این مسئولیت تراشیده شده است.



وی ادامه داد: در 7 سال اخیر 800 هزار نفر از دولت بیرون رفته اند و شاید بیش از نیمی از 315 هزار نفری که قرار به استخدام آنها است در دستگاههای اجرایی مشغول به کارند که تعیین وضعیت نشده اند. دولت می خواهد این 315 تا 320 هزار نفر را استخدام و تثبیت کند.



احمدی نژاد تاکید کرد که این امکان را دولت فراهم کرده است که همه بتوانند در این مسابقه استخدامی شرکت کنند. این موضوع هم در بودجه پیش بینی شده،امسال آن را اجرا کرده ایم و سال آینده هم اجرا خواهیم کرد. با توجه به توسعه تقسیمات کشوری اضافه شدن دانشگاهها، مدارس و تخت های بیمارستانی نیاز به افزایش نیرو در کشور داریم.



وی اضافه کرد: البته این موضوع منافاتی با اصل 44 قانون اساسی ندارد چرا که دولت در اجرای اصل 44 در حال واگذار تصدی های دولتی و کوچک کردن دولت است.



رئیس جمهور توضیح داد: در استخدام نهاد ریاست جمهوری اختیار با شخص رئیس جمهور است و نیازی هم به مصوبه نبود اما مصوبه که آمد گفتند برای همین موضوع هم باید مسابقه برگزار شود. اگر 1500 نفر را رئیس جمهور مستقیما بدون برگزاری آزمون استخدام می کرد این اصل قانون بود.



احمدی نژاد خاطرنشان کرد: در امتحانات هم تاکید کرده ام که باید برگزاری امتحان عادلانه باشد و هر استان هم آزمون خودش را برگزار کند. به گزینش هم سفارش کرده ام بی جهت به جوانان گیر ندهند چون همه جوانان ما شایسته اند و اگر کسی ضعفی دارد باید تذکر بدهیم نه اینکه او را از خدمت محروم کنیم. کار در اجرای استخدام ها شفاف است.



وی در پاسخ به سئوال درباره مشکلات مسکن مهر به ویژه در سالهای اخیر و پرداخت هایی نظیر 45 میلیون تومان و بالاتر و اینکه برنامه دولت در سال 92 برای طرح مسکن مهر چیست؟ خاطرنشان کرد: وقتی سطح عمومی قیمت ها بالا می رود در مسکن هم تاثیر می گذارد البته تعداد زیادی از مردم با همان پرداخت های اولیه صاحب خانه شده اند.



رئیس جمهور اظهار کرد: راهکار ما برای رفع مشکلات موجود افزایش سقف وام است که بعضا در برخی جاهها تا 20 و در برخی نقاط تا 30 میلیون تومان افزایش یافته است. بخشی از راهکار دولت انجام کمک هایی به صورت قرض الحسنه و ... است و بخشی دیگر هم مدیریت کردن شرایط برای بالا نرفتن قیمت ها است.



احمدی نژاد با بیان اینکه قیمت هایی نظیر پرداخت مابه التفاوت 45 میلیون تومانی مربوط به مسکن مهر نیست و به مسکن ملکی مربوط می شود تصریح کرد: یک فاز جدیدی از طرح تهیه مسکن برای کسانی که درآمد بالاتری دارند گذاشته شده که اضافه قیمت زیر بنای بیشتر و ملکی بودن آپارتمان به آن اضافه می شود.



وی افزود: اجرای طرح مسکن ملکی برای کسانی است که توانایی شان برای خرید بین قیمت مسکن مهر و قیمت های 4-5 میلیونی مسکن در تهران است البته این طرح در تهران هم در حال انجام است چرا که کسانی هستند که نمی توانند برای زندگی کردن به پرند بروند یا به لحاظ اجتماعی باید در تهران باشند. این طرح ها در حال انجام است و به زودی انجام خواهند شد.

رئیس جمهور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه افزایش نقدینگی و جهت جریان نقدینگی به سمت مسکن آمده و قیمت ها بالا رفته است، گفت: بخشی از قیمت ها شدید شده و این جنگ روانی است بخش عمده دشمن در جهت ایجاد جنگ روانی و برخی از افراد داخلی نیز افتادند در جنگ روانی چرا باید قیمت مسکن بالا برود در حالیکه در کشور ما تعداد مسکن از خانواده ها بیشتر است.

وی با اشاره به اینکه قیمت مسکن کاذب است، خاطر نشان کرد: من مطمئنم قیمت مسکن خواهد شکست، همانطور که در سال های قبل نیز این اتفاق افتاد. البته معامله خیلی کم است و رکود در معامله وجود دارد ولی در ساخت مسکن رکود نیست.

احمدی نژاد در مورد وضعیت اقتصادی امسال و پرداخت عیدانه به مردم تصریح کرد: من این مبلغ را جبرانی می گویم و آن را بیشتر از عیدانه می پسندم. ما در قدیم عیدی داشتیم و عیدانه لغت جدیدی است. امسال بخش وسیعی از مردم تحت فشار هستند و دولت باید بخشی از این مساله را جبران می کرد و قدرت خرید مردم را افزایش می داد. در ضمن نوسانات ارز نیز فشار آورد و باید جبران می کردیم.

وی با اشاره به اینکه نظر دولت این بود که این فشارها را از طریق هدفمندی جبران کنیم، گفت: در این زمینه جلساتی را نیز داشتیم که مقام معظم رهبری اعلام کردند باید مشکلات رفع شود که در نهایت دو روش بود یکی اینکه از درون اقتصاد برداریم و دیگری پول از بالا ببریم و پرداخت کنیم ما ترجیح می دادیم همین اولی اتفاق بیفتد و فکر می کردیم این تبعات منفی کمتری دارد، مسائلی هست که اعلام نکردیم و بانک مرکزی آنها را اعلام خواهد کرد.

رئیس قوه مجریه با بیان اینکه مبلغ 85 هزار تومان برای هر نفر در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: ساعت یک ربع به 9 شب برای عموم مردم نفری 85 هزار تومان و برای نهادهای حمایتی نفری 100 هزار تومان پرداخت شد که بالاخره می شود با آن آجیلی، خوراکی، سبزی پلویی تهیه کرد و علاوه بر این یارانه های اسفند هم آخر ماه به حساب مردم واریز خواهد شد که این یک مقدار در شب عید کمکی است برای مردم.

وی با اشاره به احتکار عده ای و سوءاستفاده برخی افراد از شرایط موجود خاطر نشان کرد: عده ای احتکار یا از شرایط موجود سوءاستفاده می کنند ولی در بعضی از کشورها وقتی چنین اتفاقی می افتد مردم با هم تصمیم می گیرند که آن کالا را نخرند. در آلمان هم مردم در مورد کالایی این کار را کرده اند. این روش خوبی است باید حلقه ها و کنترل ها را بیشتر کنیم. من از مردم و همکاران خود که در شرایط سخت کمک کرده اند، تشکر می کنم.

احمدی نژاد ادامه داد: هر چند نمی شود همه مسائل را بیان کرد ولی ما دو سه جمله با مردم بیان می‌کنیم. ما خادمین ملت هستیم و همگی یک ملتیم و هنگامی که یک حادثه پیش می آید، تمام می‌شود و این مشکلات نیز سپری خواهد شد باید بدانیم بهترین زندگی، زندگی کردن با دیگران و برای دیگران است. همه باید با هم باشیم و این نمی شود که مثلا من یک مقدار بیشتر مصرف کنم و در این صورت به یک هموطن دیگر کمتر برسد و این کار درستی نیست.

وی با اشاره به اینکه عید نوروز آغاز بهار است، تصریح کرد: عید نوروز بسیار زیبا، پرادعا و پرمعنا است و امروز در جهان مورد استقبال همه واقع شده است و اکنون شرایط طوری شده که بعضی بستگان درجه یک نمی توانند در طول سال همدیگر را ببینند و نباید طوری شود که مردم معذور بشوند. همه باید کمک کنیم و به طور قطع از این شرایط عبور خواهیم کرد.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه بنیان های اقتصاد کشور ما قوی است، ادامه داد: دشمن با تمام توان آمده، دولت آمریکا با تمام انرژی خود هر کشوری که بخواهد با ما رابطه بگیرد را تحت فشار قرار می دهد تا رابطه را قطع کند و ما از این شرایط عبور خواهیم کرد و عبور از این شرایط باعث خواهد شد ظرف چند سال به قدرت چهارم یا پنجم دنیا تبدیل شویم.

وی با اشاره به اینکه وضعیت کنونی یک نبرد است، گفت: اقتصاد اول با اقتصاد هفدهم می خواهد مبارزه کند و من در اینجا می گویم با اتکا به توان مردم، قدرت، ایمان و اندیشه های مردم از این شرایط عبور خواهیم کرد.

احمدی نژاد خاطر نشان کرد: دشمن در حالی که فکر می کرد با همان شوک اول اقتصاد ما فرو خواهد پاشید، که این اتفاق رخ نداد و با کمک مردم از این وضعیت عبور خواهیم کرد. همانطور که در بسیاری از کشورها گروه های مردمی هستند که اقتصاد را اداره می کنند من نیز باور نمی کنم یک ایرانی به مردمش اجحاف کند و نمی خواهم باور کنم. حالا دشمن یک فشاری آورده و یکسری می خواهند سوءاستفاده کنند. این افراد چطور ایرانی هستند اینها حتما عاقبت خوبی نخواهند داشت و این روش خوبی نیست که از شرایط سختی سوءاستفاده کنند. ارزان بخرند و تمام موجودی ها را تخلیه کنند و سپس آن را با رقم گرانتر بفروشند و این سود نیست این یک سم است.

وی با اشاره به کسانیکه کالاهای مردم را احتکار می کنند، تصریح کرد: یک مقدار کمتر فشار به بازار بیاورید اگر یک کالایی خوراکی است با هم می خوریم و اگر کم باشد باهم تقسیم می کنیم و کمک کنید به تعدیل مدیریت تا دولت بتواند برنامه های خود را برای عبور بهتر انجام دهد.

رئیس جمهور در پاسخ به سوالی درباره افزایش قیمت خودرو و همچنین تناقضات موجود بین اعلام مواضع خودروسازان ، سازمان حمایت و شورای رقابت بیان کرد: در این مورد حق با شورای رقابت است و من با هیچ کسی بر روی قیمت خودرو تفاهم نکرده ام. خودروسازان آمدند دولت و ما در مورد منابع لازم بحث و در این زمینه به آنها کمک کردیم و شش ماه پیش در مورد این مساله تصمیم گرفته شد که بر اساس ارز مبادله ای قیمت گذاری کنند.

احمدی نژاد در مورد خودروسازان گفت: آنها نیز باید همانند بقیه رفتار نکنند و از فضا درست استفاده کنند و این بد است که ما بخواهیم وارد شویم و نباید کارخانجات داخلی به مردم اجحاف کنند. چطور ممکن است پراید را 20 یا 18 میلیون بگویند و بعد اظهار کنند که ضرر می کنیم . پرایدی که 8 یا 8.5 میلیون.



وی در پاسخ به سئوال مجری که پرسید پس به گفته شما مصوبه سازمان حمایت مبنی بر اینکه قیمت خودرو 95 درصد قیما بازار شود ملغی می شود با اشاره به اینکه من این چیزها را متوجه نمی شوم ادامه داد: خودروسازان موظفند قیمت را به حالت واقعی بیاورند و ما از آنها حمایت کرده ایم. دولت در مقابل واردات خودرو 90 درصد عوارض می گیردکه از وقتی که قیمت ارز بالا رفت عوارض را 45 درصد کرده ایم. اگر قرار باشد خودرویی با قیمت بالاتر از مشابه خارجی به فروش برسد این خیلی بد است و این روش ، روش خوبی نخواهد بود.



رئیس جمهور با اشاره اینکه به صنعت خودروسازی ظرفیت تولید 2 میلیون خودرو را دارد تصریح کرد: خودروسازان باید از ظرفیت تولید استفاده کنند. آنها هم منابع دارند هم پولدارند و هم سهام دارند پس تولید را بالا ببرند و با قیمت واقعی به مردم عرضه کنند. اینها مردم خودمان هستند ما می خواهیم از تولید خودمان حمایت کنیم نباید این حس در آنها بوجود بیاید که می توانند از حمایت دولت سوءاستفاده کنند. بالاخره هر چیزی قیمتی دارد. کیلویی چند بالاخره! البته کیفیت و نیروی متخصص خوبی داریم امیدواریم مدیران بخش خودرو خود را از مردم بدانند و این روند را اصلا ح کنند.



