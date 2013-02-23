به گزارش خبرگزاری مهر، روز دوم از هفته بیست و دوم رقابتهای فوتبال بوندس‌لیگا آلمان شنبه شب با برگزاری 6 دیدار پیگیری شد که بایرن مونیخ در حضور بیش از 71 هزار تماشاگر ورزشگاه آلیانس آره‌نا با نتیجه 6 بر یک وردربرمن که از دقیقه 44 با اخراج "سباستین پرودل" با 10 نفر به بازی ادامه می‌داد، را در هم کوبید.

ماریو گومز (51، 89)، آرین روبن (25)، ژاوی مارتینز (29)، فرانک ریبری (86) و گبرسلاسی (49 - گل به خودی) 6 گل باواریایی‌ها را در این بازی به ثمر رساندند. تک گل برمن را هم "کوین دی بروین" در دقیقه 58 به ثمر رساند. برمن از دقیقه 44 با اخراج می داد.

در دیگر بازی مهم شنبه شب هامبورگ در خانه هانوفر با نتیجه عجیب و پر گل 5 بر یک مغلوب شد. در این دیدار مام بیرام دیوف (7)، سابولکس هوستی (39)، دیدیه یاکونان (45، 68) و محمد عبدلایو (85) برای هانوفر گل زدند. تک گل هامبورگ را هم "رافائل فان در فارت" در دقیقه 13 بازی به ثمر رساند.

شالکه نیز موفق شد با در خشش "ژوئل ماتیپ" در خانه با نتیجه 2 بر یک از سد فورتونادوسلدروف بگذرد. در این دیدار ژوئل ماتیپ 2 بار در دقایق 29 و 81 برای تیمش گلزنی کرد.

نتایج کامل دیدارهای شنبه شب به شرح زیر است:

* اشتوتگارت یک - نورنبرگ یک

* هانوفر 5 - هامبورگ یک

* ماینتس یک - ولفسبورگ یک

* آوگسبورگ 2 - هوفنهایم یک

* بایرن مونیخ 6 - وردربرمن یک

* شالکه 2 - فورتونادوسلدورف یک

جدول رده‌بندی:

1- بایرن مونیخ 60 امتیاز

2- دورتموند 42 امتیاز (یک بازی کمتر)

3- بایرلورکوزن 41 امتیاز (یک بازی کمتر)

4- فرانکفورت 38 امتیاز

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16- آوگسبورگ 18 امتیاز

17- هوفنهایم 16 امتیاز

18- گروترفورث 12 امتیاز (یک بازی کمتر)