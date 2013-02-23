  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۵ اسفند ۱۳۹۱، ۲۳:۱۹

هفته بیست و دوم بوندسلیگا/

بایرن، وردربرمن را شش‌تایی کرد/ برتری شالکه با درخشش ماتیپ

بایرن، وردربرمن را شش‌تایی کرد/ برتری شالکه با درخشش ماتیپ

رقابتهای هفته بیست و دوم بوندسلیگا شنبه شب با پیروزی پر گل بایرن برابر وردربرمن، برتری شالکه و شکست سنگین هامبورگ پیگیری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز دوم از هفته بیست و دوم رقابتهای فوتبال بوندس‌لیگا آلمان شنبه شب با برگزاری 6 دیدار پیگیری شد که بایرن مونیخ در حضور بیش از 71 هزار تماشاگر ورزشگاه آلیانس آره‌نا با نتیجه 6 بر یک وردربرمن که از دقیقه 44 با اخراج "سباستین پرودل" با 10 نفر به بازی ادامه می‌داد، را در هم کوبید.

ماریو گومز (51، 89)، آرین روبن (25)، ژاوی مارتینز (29)، فرانک ریبری (86) و گبرسلاسی (49 - گل به خودی) 6 گل باواریایی‌ها را در این بازی به ثمر رساندند. تک گل برمن را هم "کوین دی بروین" در دقیقه 58 به ثمر رساند. برمن از دقیقه 44 با اخراج می داد.

در دیگر بازی مهم شنبه شب هامبورگ در خانه هانوفر با نتیجه عجیب و پر گل 5 بر یک مغلوب شد. در این دیدار مام بیرام دیوف (7)، سابولکس هوستی (39)، دیدیه یاکونان (45، 68) و محمد عبدلایو (85) برای هانوفر گل زدند. تک گل هامبورگ را هم "رافائل فان در فارت" در دقیقه 13 بازی به ثمر رساند.

شالکه نیز موفق شد با در خشش "ژوئل ماتیپ" در خانه با نتیجه 2 بر یک از سد فورتونادوسلدروف بگذرد. در این دیدار ژوئل ماتیپ 2 بار در دقایق 29 و 81 برای تیمش گلزنی کرد.

نتایج کامل دیدارهای شنبه شب به شرح زیر است:
* اشتوتگارت یک - نورنبرگ یک
* هانوفر 5 - هامبورگ یک
* ماینتس یک - ولفسبورگ یک
* آوگسبورگ 2 - هوفنهایم یک
* بایرن مونیخ 6 - وردربرمن یک
* شالکه 2 - فورتونادوسلدورف یک

جدول رده‌بندی:
1- بایرن مونیخ 60 امتیاز
2- دورتموند 42 امتیاز (یک بازی کمتر)
3- بایرلورکوزن 41 امتیاز (یک بازی کمتر)
4- فرانکفورت 38 امتیاز
--------------------------------------------
16- آوگسبورگ 18 امتیاز
17- هوفنهایم 16 امتیاز
18- گروترفورث 12 امتیاز (یک بازی کمتر)

کد مطلب 2004730

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها