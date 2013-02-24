به گزارش خبرگزاری مهر، رونالدو 36 ساله که با تیم های بزرگی نظیر بارسلونا، رئال مادرید، اینتر و میلان به میدان رفت یکی از بزرگترین بازیکنان تاریخ فوتبال برزیل است و دو عنوان توپ طلای جهان را نیز در ویترین افتخاراتش دارد.

او در سال های 1994 و 2002 با تیم ملی برزیل قهرمان جام جهانی شد و در جام جهانی 2006 نیز رکورد گرد مولر آلمانی را به عنوان برترین گلزن تاریخ جام های جهانی شکست. در تقدیر از دست آوردهای بزرگ این ستاره اسبق فوتبال جهان باشگاه پاری سن ژرمن مراسمی قبل از دیدار مقابل مارسی برای او در نظر گرفته است.

دیدار تیم های پاری سن ژرمن و مارسی ساعت 23:15 یکشنبه شب به وقت تهران در ورزشگاه پارک دو پرنس شهر پاریس برگزار می شود.