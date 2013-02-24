ماجرای پاکسازی و شستشوی زمین اصفهان/از شوره زار تا شهر طلایی اصفهان

عبد العظیم شاه کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: باید دید که اصفهان دارای چه سرمایه هایی است و آیا طبیعت و میراث اصفهان با جاهای دیگر تفاوت دارد و تفاوتهای اساسی آن چیست که در این خصوص باید از بحث سرمایه، سرمایه داری و سرمایه دار شروع کرد، چرا که اگر سرمایه داری وجود نداشته باشد، سرمایه و سرمایه دار وجود ندارند لذا هر سه باید با هم باشند و در اینجاست که سرمایه های اصفهان شناخت و سرمایه داری می خواهند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه امیر کبیر ادامه داد: باید دید سرمایه چیست و سرمایه داری چه کاری است و سرمایه دار کیست.

شاه کرمی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه انسان به عنوان یک مخلوق خداوند همان نمادهای طبیعت را نیز داراست گفت: زمانی که طبیعت و انسان در کنار یکدیگر قرار می گیرند در نهایت شهر درست می شود و در جریان همین اثر گذاری متقابل است که آثار بی جانی چون خانه، و مجموعه ای جاندار با الهام از طبیعت ایجاد می شوند و هر چه عقل جامعه شهری بیشتر باشد جان مجموعه بیشتر می شود.

وی ادامه داد: توجه به نسبت قوانین و مهندسی موجود در طبیعت و بازخوانی آن در شهر زنده ، حضور و اهمیت قوانین و نانوشته شهری را مشخص می کند.

این استاد دانشگاه امیر کبیر تصریح کرد: در هر مجموعه انسانی که دقت به طبیعت و ساختار مهندسی آن، بیشتر باشد، مطلب واجد اهمیت بیشتری خواهد بود تا زمان مشخصی که درک نسبت فوق ، در طراحی شهری و زندگی شهروندان لحاظ شود، هماهنگی درونی و زندگی وجود دارد. در غیر اینصورت، شاهد فروپاشی ساز و کارهای شهری و پیرو آن از هم گسیختگی زندگی شهروندان هستیم.

وی افزود: لذا توسعه شهری مستلزم دو اصل مقدماتی خواهد بود، اول توجه به مهندسی طبیعت، دوم مطابقت با طیف سرمایه داری شهری خواهد بود.

اصفهان دارای ارکان مقدسی است

این استاد دانشگاه تصریح کرد: آن کسی که اصفهان را خلق کرده، شهری ساخته که حالت نمادین و پویا را دارد و در واقع دارای ارکان خاصی می باشد و هر رکن آن اهداف خاصی را دنبال می کند تا شهر زنده بماند.

شاه کرمی یادآور شد: عقل و مهندسی باعث این فرآیند هستند، چنانچه رودخانه زاینده رود، جریان و تلطیف هوا، پاک کردن مستمر زمین ارکان محیط زیستی هستند که می توان از آنها با عنوان ارکان سرمایه های جاری یاد کرد.

اصفهان شهری غیرتی به طبیعت گذشته خود است

شاه کرمی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: اصفهان یک شهر غیرتی به طبیعت زمان و گذشته خود است چنانچه طبیعت آن بسیار حساس است.

وی یادآور شد: خاک و زمین شهر اصفهان به دلیل شستشوهای مداوم آبی که توسط مادی ها در جریان بوده است ، نمک زدایی شده و آب شور به رودخانه منتقل و از آنجا به تالاب گاوخونی رفته است.

این کارشناس بناهای تاریخی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه ما در گذشته اصفهان دو نوع جریان آب را شاهد بوده ایم گفت: یکی از آنها آبگیری کلان از جنوب اصفهان یعنی همان هزار جریب و ... بوده که از بالای پل خواجو آب تصفیه شده و زیر شهر اصفهان می رفت (یعنی شهر اصفهان در زیر خود یک مخزن آبی داشت که از هزار جریب و چشمه های زاینده رود تغذیه می شده است).

شاه کرمی آبدهی دیگر به اصفهان را از طریق مادی هایی دانست که آنها از حوالی کوه آتشگاه به چند بند تقسیم می شدند و در خود آب کلانی را می گرفتند و در شهر اصفهان توزیع می شد که در واقع می توان نقش آن را همانند نقش شُش در هوا دهی به بدن انسان متصور شد چنانچه بیش از 150 عدد مادی اصلی (شهرآب) و شاخه های آن مانند جریان هوا در شش های اصفهان عمل داشتند.

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: آب گرفته شده از مادی ها به سمت خانه ها حرکت می کرد و پس از آن به باغ ها و باغ های کوچک می رفت ولی نباید فراموش کرد که در این عرصه مادی ها دو نقش اساسی بر عهده داشتند که یکی از آنها آب دهی باغچه ها بود و علاوه بر آن نمک موجود در خاک را نیز می شست و این نمک شسته شده مرتب پایین می رفت تا به آب زیر زمینی پایین دست برسد و از آن طریق (آبهای زیر زمینی) به سمت قسمت خروجی زاینده رود هدایت می شد از شهر اصفهان یعنی پایین تر از پل شهرستان می رفت تا در نهایت نمک به همراه آب به بیرون از شهر برود.

شاه کرمی این عملکرد را دقیقا همانند آن دانست که با آب، سموم را از بدن انسان خارج کنیم.

این استاد دانشگاه یادآور شد: در واقع این عملکرد همانند یک دستگاه تصفیه بود که نمک درون خاک را شستشو و یک خاک تمیز و قابل کشتی را برای اصفهان به جا گذاشته است.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه حتی رطوبت هوای اصفهان نیز موضوعی است که مهندسی شده است ادامه داد: پس از اینکه بیان شد که خاک اصفهان را با چه مشکلاتی شستشو داده اند باید گفت: هوای اصفهان چگونه مرطوب شده و در واقع مادی ها ضمن شستشوی هوا، آنرا نیز لطیف می­کردند.

محیط زیست اصفهان مورد غفلت قرار گرفته است

شاه کرمی با انتقاد از اینکه چرا به محیط زیست اصفهان، به قصه چهارباغ، زاینده رود، بیشه های زاینده رود بی توجه شده ایم تصریح کرد: در آن زمان اصفهان کمربند سبز نداشت بلکه یک چلیپا و صليب سبز در اصفهان داشتیم که این موضوع سبب می شد ما در تمام نقاط شهر اصفهان یک لطافت هوای قابل توجهی داشته باشیم.

این استاد دانشگاه گفت: این دو خط سبز عمود بر هم، منطبق بر چهار راه شهری و کشوری بوده که از غرب به شرق و شمال به جنوب ( خرم آباد به یزد و ری به شیراز) می رسید.

فواره های شهر اصفهان وظیفه هوای مرطوب و خنک دهی به شهر را بر عهده داشت

به گزارش مهر، این استاد دانشگاه در ادامه سخنان خود اظهار داشت: فواره ها نیز در شهر کار می کرد که آنها دو کار انجام می داند که از یک سو رطوبت هوا را بالا می برد و دیگر اینکه هوا را خنک می کرد.

شاه کرمی با اشاره به خانه های تاریخی اصفهان ادامه داد: در آن زمان معمولا خانه های اصفهان دو طبقه بود که آب از چاه به طبقه دوم کشیده می شد و پس از آن از طریق فواره به حوض می رفت و به باغچه وارد می شد، این موضوع هوای خانه را نورانی و تلطیف می کرد .

ماجرای نوری که از حوض به خانه می تابید

این متخصص سازه و ژئوفیزیک در ادامه سخنان خود بیان داشت: وجود حوض آب در خانه های تاریخی نیز سبب می شد تا نور در آب بتابد و نور مواج از شیشه های رنگی خانه ها به داخل فضای زندگی حضور یافته و با نور الهی در دل، باغ زندگی ایجاد شود که این پیوستگی با بارش نور در خانه تجلی می کرد.

شاه کرمی گفت: البته این بار این نور از بالا به پایین نبود، بلکه انعکاس نور حوض بود که به خانه ها وارد می شد و این بارش نور همانطور که آب و هوا را تلطیف می کرد، روح را هم تلطیف میداد و همچنان این سیستم در بسیاری از خانه های قدیمی وجود دارد.

این استاد دانشگاه در بخش پایانی سخنان خود اصفهان را همانند یک انسان متصور شد که یک پای آن میراث فرهنگی و پای دیگر آن طبیعت است و گفت: باید هر اصفهانی در حراست از این دو موضوع توجه ویژه ای داشته باشد چرا که آنها سرمایه های مشاء هر اصفهانی هستند.

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گفتگو: محمد قاسمی