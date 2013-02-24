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۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۲۰

در خراسان رضوي/

فعاليت مركز جدید خدمات سرمايه گذاري به شیوه پنجره واحد آغاز شد

فعاليت مركز جدید خدمات سرمايه گذاري به شیوه پنجره واحد آغاز شد

مشهد - خبرگزاري مهر: مركز خدمات سرمايه گذاري خراسان رضوي به شيوه پنجره واحد، با حضور استاندار به طور رسمي فعاليت خود را آغاز كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، محمد حسين فروزان مهر شنبه شب در اين مراسم با اشاره به توانمندی و قابليت هاي بي بديل استان در عرصه های مختلف و عنوان اینکه شناخت ظرفیت ها و ارائه مشوق‌های متناسب با آن، منجر به رشد جذب سرمايه ها و افزايش شتاب توسعه در استان خواهد شد، اظهار كرد: با تجمیع و ارائه اطلاعات مورد نیاز و معرفی قابليت هاي سرمايه گذاري در حوزه هاي مختلف كشاورزي، صنعت، معدن و خدمات، علاوه بر كمك به توسعه متوازن استان، شاهد ايجاد جهش مناسب در اقتصاد و بهبود فضاي كسب و كار خواهيم بود.

استاندار خراسان رضوي افتتاح مركز خدمات سرمايه گذاري خراسان رضوي با رویکرد جدید را نخستين گام در جهت تسهيل و تسریع در روند سرمايه گذاري داخلی و خارجی در استان دانست و اظهار اميدواري كرد: با مدیریت بهینه، استفاده از سیستم پنجره واحد و متمرکز شدن ارائه خدمات مرتبط به صورت همزمان، شاهد رونق و رشد سرمایه گذاری در استان باشیم.

فروزان مهر با اشاره به لزوم حداکثر استفاده از منابع و امکانات داخلی، تاکید کرد: با حضور موثر نمایندگان ثابت، تام الاختيار و تمام وقت دستگاه ها در این مرکز، انتظار می رود بستر ایجاد شده بتواند با رفع موانع و محدويت ها، نیازهای این حوزه را پوشش داده و به فرآيند کارها سرعت بیشتری بخشد.

وي تصريح كرد: ایجاد بالندگی و پویایی در مسیر توسعه استان، نیازمند نهادينه شدن باور خدمت رسانی، تكريم و تعظيم سرمايه گذار، از سوي مديران در لایه های مختلف دستگاه هاي اجرايي است.

استاندار خراسان رضوي با اشاره به حضور و مشارکت بخش غیر دولتی در مركز خدمات سرمايه گذاري استان، اظهار كرد: با توجه به تاكيدات مقام معظم رهبري در جهت اجراي كامل اصل 44 قانون اساسی، تعامل بخش دولتي و غیردولتی در اين مركز، بستر مطلوبي براي توسعه همه جانبه استان ايجاد خواهد كرد.

فروزان مهر افزود: با وجود اعمال تحريم ها و ديگر طراحي هاي دشمن براي ضربه زدن به اقتصاد كشور، با توانمند سازي بخش خصوصي، پررنگ كردن نقش مردم در اقتصاد و همچنين روان سازي فرايندهاي سرمايه گذاري، شاهد خنثي سازي توطئه ها بر عليه نظام اسلامی خواهيم بود.

وي بيان كرد: در راستاي عملياتي كردن اهداف و ارتقای سطح کارآیی مركز خدمات سرمايه‌گذاري استان، به صورت مستقیم بر نحوه عملکرد و فعاليت بخش های مختلف آن نظارت خواهد داشت.

در اين مراسم، علي شهابي، رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي خراسان رضوي نيز با بیان اینکه در حال حاضر رقابت تنگاتنگی از سوی سرمايه گذاران برای جذب فرصت های سرمایه گذاری در استان وجود دارد، اظهار كرد: مركز خدمات سرمايه گذاري استان اكنون در قالبي جديد و به شيوه پنجره واحد فعال شده كه به موجب آن سرمايه گذاران خارجي با هر مبلغي و سرمايه گذاران داخلي با حداقل 100 ميليارد ريال آورده در این مرکز، پذیرش خواهند شد.

رئيس سازمان امور اقتصادي با عنوان اين كه با اجرای ساز و کار و نرم افزارهای مناسب، امكان رصد فعاليت هاي نمايندگان از سوي مديران دستگاه ها ايجاد شده، بيان كرد: امكان ثبت نام اينترنتي براي سرمايه گذاران از طريق سايت مركز، واگذاری كد رهگيري به آنان و سرعت بالاي پاسخگويي و همچنين شفافيت بالاي عملکرد، از مهم ترين مزاياي ايجاد اين مركز است.

 

کد مطلب 2004743

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