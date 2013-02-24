فعاليت مركز جدید خدمات سرمايه گذاري به شیوه پنجره واحد آغاز شد

به گزارش خبرگزاري مهر، محمد حسين فروزان مهر شنبه شب در اين مراسم با اشاره به توانمندی و قابليت هاي بي بديل استان در عرصه های مختلف و عنوان اینکه شناخت ظرفیت ها و ارائه مشوق‌های متناسب با آن، منجر به رشد جذب سرمايه ها و افزايش شتاب توسعه در استان خواهد شد، اظهار كرد: با تجمیع و ارائه اطلاعات مورد نیاز و معرفی قابليت هاي سرمايه گذاري در حوزه هاي مختلف كشاورزي، صنعت، معدن و خدمات، علاوه بر كمك به توسعه متوازن استان، شاهد ايجاد جهش مناسب در اقتصاد و بهبود فضاي كسب و كار خواهيم بود.

استاندار خراسان رضوي افتتاح مركز خدمات سرمايه گذاري خراسان رضوي با رویکرد جدید را نخستين گام در جهت تسهيل و تسریع در روند سرمايه گذاري داخلی و خارجی در استان دانست و اظهار اميدواري كرد: با مدیریت بهینه، استفاده از سیستم پنجره واحد و متمرکز شدن ارائه خدمات مرتبط به صورت همزمان، شاهد رونق و رشد سرمایه گذاری در استان باشیم.

فروزان مهر با اشاره به لزوم حداکثر استفاده از منابع و امکانات داخلی، تاکید کرد: با حضور موثر نمایندگان ثابت، تام الاختيار و تمام وقت دستگاه ها در این مرکز، انتظار می رود بستر ایجاد شده بتواند با رفع موانع و محدويت ها، نیازهای این حوزه را پوشش داده و به فرآيند کارها سرعت بیشتری بخشد.

وي تصريح كرد: ایجاد بالندگی و پویایی در مسیر توسعه استان، نیازمند نهادينه شدن باور خدمت رسانی، تكريم و تعظيم سرمايه گذار، از سوي مديران در لایه های مختلف دستگاه هاي اجرايي است.

استاندار خراسان رضوي با اشاره به حضور و مشارکت بخش غیر دولتی در مركز خدمات سرمايه گذاري استان، اظهار كرد: با توجه به تاكيدات مقام معظم رهبري در جهت اجراي كامل اصل 44 قانون اساسی، تعامل بخش دولتي و غیردولتی در اين مركز، بستر مطلوبي براي توسعه همه جانبه استان ايجاد خواهد كرد.

فروزان مهر افزود: با وجود اعمال تحريم ها و ديگر طراحي هاي دشمن براي ضربه زدن به اقتصاد كشور، با توانمند سازي بخش خصوصي، پررنگ كردن نقش مردم در اقتصاد و همچنين روان سازي فرايندهاي سرمايه گذاري، شاهد خنثي سازي توطئه ها بر عليه نظام اسلامی خواهيم بود.

وي بيان كرد: در راستاي عملياتي كردن اهداف و ارتقای سطح کارآیی مركز خدمات سرمايه‌گذاري استان، به صورت مستقیم بر نحوه عملکرد و فعاليت بخش های مختلف آن نظارت خواهد داشت.

در اين مراسم، علي شهابي، رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي خراسان رضوي نيز با بیان اینکه در حال حاضر رقابت تنگاتنگی از سوی سرمايه گذاران برای جذب فرصت های سرمایه گذاری در استان وجود دارد، اظهار كرد: مركز خدمات سرمايه گذاري استان اكنون در قالبي جديد و به شيوه پنجره واحد فعال شده كه به موجب آن سرمايه گذاران خارجي با هر مبلغي و سرمايه گذاران داخلي با حداقل 100 ميليارد ريال آورده در این مرکز، پذیرش خواهند شد.

رئيس سازمان امور اقتصادي با عنوان اين كه با اجرای ساز و کار و نرم افزارهای مناسب، امكان رصد فعاليت هاي نمايندگان از سوي مديران دستگاه ها ايجاد شده، بيان كرد: امكان ثبت نام اينترنتي براي سرمايه گذاران از طريق سايت مركز، واگذاری كد رهگيري به آنان و سرعت بالاي پاسخگويي و همچنين شفافيت بالاي عملکرد، از مهم ترين مزاياي ايجاد اين مركز است.