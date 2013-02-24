قرارداد ايجاد تاسيسات فاضلاب شهري با سرمايه گذاري بخش خصوصي به امضا رسيد

به گزارش خبرنگار مهر محمد حسین فروزان مهر شنبه شب در این مراسم با اشاره به ويژگي هاي استان اظهار کرد: خراسان رضوی به عنوان یکی از پهناورترین استان های کشور جایگاه تعیین کننده در تقسیم کار ملی و سهم تولید ناخالص داخلی دارد.

استاندار خراسان رضوي افزود: این استان با دارا بودن بیش از شش هزار واحد صنعتی و معدنی و وجود حدود 323هزار بهره بردار در دو میلیون از اراضی کشاورزی به یکی از قطب های تولید کشور در بخش های مختلف صنعت و معدن تبدیل شده است.

فروزان مهر گفت: به منظور شتاب گرفتن هرچه بیشتر روند توسعه در استان باید نسبت به تامین زیر ساخت ها، تجهیز امکانات و فراهم آوردن نهاده های تولید بیش از پیش تلاش شود.

وي از آب به عنوان یکی از مهمترین نهاده های تولید نام برد و تاکید کرد: تامین آب نقش مهمی در توسعه بخش کشاورزی و همچنین صنعت به ويژه در برخی مناطق استان به لحاظ استقرار صنایع فولاد و فرآوری در حوزه آهن دارد.

استاندار خراسان رضوي با اشاره به وضعیت منابع آبی استان افزود: از مجموع 41 دشت بحرانی کشور 12 دشت در خراسان رضوی واقع شده است که برای استفاده بهینه از منابع آبی، مطالعات توسعه منابع آب با نگرش بلند مدت در جهت حفظ منابع پایدار حوزه هاي آبريز یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

فروزان مهر با اشاره به مصرف 89 درصدی آب در بخش کشاورزی، بر لزوم اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوان داری، شبكه هاي آبياري و زهكشي و استفاده از روش هاي نوين آبياري به منظور توسعه این بخش، افزایش سطح زیر کشت، ارتقای میزان تولیدات باغی و زراعی و استفاده بهینه از منابع آبی استان تاکید کرد.

وي باز چرخانی آب، تصفیه فاضلاب و پساب های شهري و صنعتی را از جمله راهکارهای موثر در صرفه جویی مصرف آب بر شمرد و گفت: از آبهاي استحصال شده از اين طريق، می توان در بخش کشاورزی و برخی مصارف صنعتی استفاده كرد.

استاندار خراسان رضوي اجرای شبکه های فاضلاب را یکی دیگر از مواردی دانست که در صرفه جویی از مصرف آب نقش مهمی دارد و گفت: باتوجه به پایین بودن شاخص سرانه پوشش فاضلاب نسبت به جمعیت شهرهای استان که 50 درصد میانگین کشوری است، شرکت آبفای خراسان رضوی بايد از طریق مشارکت با بخش خصوصی در یک بازه زمانی مناسب، این عقب ماندگی را جبران و شاخص استان را براي رسيدن به ميانگين كشوري تا دو برابر افزايش دهد.

فروزان مهر به پيامدهاي خشكسالي هاي اخير و اثرات منفي كاهش سطح آبهاي زير زميني اشاره كرد و افزود: حجم آب رودخانه ها به ميزان 55 درصد كاهش يافته و برداشت بي رويه از سفره هاي زير زميني علاوه بر عوارضي همچون فرو چاله ها و فرونشست زمين تغيير كيفيت و شوري نسبي آب را نيز به دنبال داشته است.

وي به ابلاغ سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: به فرموده معظم له دولت باید از تصدی گری های غیر حاکمیتی اجتناب كرده وآن را به بخش خصوصی واگذار كنند.

استاندار خراسان رضوي قرارداد اجرای نخستین و بزرگترین طرح ایجاد تاسیسات فاضلاب کشور با سرمایه گذاری بخش خصوصی در کاشمر را در راستای اصل 44 قانون اساسی بر شمرد و افزود: علاوه بر اين اجرای پروژه هایی از این دست مي تواند حمایت از تولید ملی، کار وسرمایه ایرانی را نيز محقق سازد.

فروزان مهر گفت: طول شبكه جمع آوري فاضلاب در اين طرح 322 كيلومتر و طول خط انتقال 5.5 كيلومتر است.

وي تصريح كرد: اعتبار پيش بيني شده براي اجراي اين پروژه هزار و 768 ميليارد ريال است كه 39 درصد آن توسط شركت آب و فاضلاب و 61 درصد آن توسط سرمايه گذار بخش خصوصي به صورت بيع متقابل تامين مي شود.

استاندار خراسان رضوي با بيان اينكه زمان اجراي پروژه پنج سال پيش بيني شده بيان كرد: مدت مالكيت پساب و بهره برداري از تاسيسات براي سرمايه گذار بخش خصوصي 40 سال است.

فروزان مهر با تاکید بر استفاده از منابع وامکانات داخلی و بخش خصوصی گفت: صرفه جویی از مصرف آب وهمچنین فواید اثر بخش آن بر حفظ محیط زیست از طريق دفع بهداشتی فاضلاب، از جمله اثرات مطلوب اجرای این طرح است.

وي اهتمام دولت نهم و دهم در کنترل آب های مرزی، احداث سد و اجرای پروژه های آبخیزداری و آبخوان داری را قابل تقدیر دانست و افزود: طی این مدت اقدامات خوبی در زمینه تامین منابع آبی، جلوگیری از خروج آب های مرزی و مدیریت و هدایت سیلاب ها وروان آبها در کشور صورت گرفته است.

در ادامه اين مراسم حجت الاسلام پژمان فر، رئيس مجمع نمايندگان استان ضمن اعلام حمايت از رويكرد دولت در واگذاري تصدي گري ها به بخش خصوصي آن را موجب افزايش سطح خدمت رساني و ايجاد شتاب در روند توسعه دانست و از آمادگي مجمع نمايندگان در جهت حمايت از اجراي اين طرح ها در استان خبر داد.

در اين مراسم همچنين ثمره هاشمي، مدير عامل شركت آب و فاضلاب كشور نيز با بيان اينكه تامين آب شرب و جمع آوري فاضلاب به طريق بهداشتي و تصفيه آن از اولويت هاي مهم اين شركت است اظهار كرد: استفاده بهينه از منابع آبي، باز چرخاني آب و مصرف آن در بخش كشاورزي از جمله مواردي است كه با توجه به محدوديت منابع آبي با جديت دنبال مي شود.

مدير عامل شركت آب و فاضلاب كشور افزود: هم اكنون 38 درصد جمعيت كشور مشترك شبكه فاضلاب هستند كه با برنامه ريزي صورت گرفته و استفاده از منابع بانك هاي توسعه اي و سرمايه گذاري هاي داخلي اين ميزان پوشش در حال افزايش است.

ثمره هاشمي اظهار كرد: تاكنون علاوه بر استفاده از منابع بانكي دو هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي در صنعت آب و فاضلاب كشور صورت گرفته است.

گفتني ست طاهري مدير عامل شركت آب و فاضلاب خراسان رضوي نيز ضمن ارائه گزارشي از وضعيت آبرساني و دفع فاضلاب استان گفت: هم اكنون آبرساني به 72 شهر در قالب 530 هزار انشعاب انجام مي شود و عمليات اجراي فاضلاب در 9 شهر نيز با 130 هزار اشتراك در حال اجرا است.