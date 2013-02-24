حسین وفایی به مقام سوم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین وفایی در این مرحله به مصاف نفر نهم رنکینگ تایلند یعنی نیتیوات کانجاناسری که با شکست جیمز واتانا به مرحله نیمه نهایی رسیده بود، رفت و با نتیجه 4 بر 2 بازی را به وی واگذار کرد. حسین وفایی در این مسابقات مبلغ 30 هزار بت تایلند به عنوان بازیکن راه یافته به مرحله نیمه نهایی به دست آورد. نیتیوات تایلندی در فینال باید در مقابل برنده بازی تیچایا اون نووه و پورامین دانجیراکول قرار بگیرد.