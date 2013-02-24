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۶ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۱۳

در مسابقات اسنوکر تایلند ؛

حسین وفایی به مقام سوم رسید

حسین وفایی به مقام سوم رسید

رقابت‌های اسنوکر رنکینگ تایلند در مرحله نیمه نهایی برگزار شد و حسین وفایی، قهرمان اسنوکر کشورمان در این مرحله با قبول شکست برابر حریف تایلندی به مقام سوم بسنده کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین وفایی در این مرحله  به مصاف نفر نهم رنکینگ تایلند یعنی نیتیوات کانجاناسری که با شکست جیمز واتانا به مرحله نیمه نهایی رسیده بود، رفت و با نتیجه 4 بر 2 بازی را به وی واگذار کرد. حسین وفایی در این مسابقات مبلغ 30 هزار بت تایلند به عنوان بازیکن راه یافته به مرحله نیمه نهایی به دست آورد. نیتیوات تایلندی در فینال باید در مقابل برنده بازی تیچایا اون نووه و پورامین دانجیراکول قرار بگیرد.

کد مطلب 2004759

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