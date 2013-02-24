آمادگی استان سمنان برای میزبانی مسافران نوروزی/اسکان 120 هزار مسافر در هر شب

محمد بنائیان سفیددر گفتگو با مهر ضمن اشاره به همجواری استان سمنان با هشت استان دیگر، گفت: این استان بین الحرمین محسوب می شود و مسافران استانهای قم، شیراز و مشهد از این مسیر می گذرند.

وی با بیان اینکه سالانه بین 15تا18میلیون نفر در ایام عید از این مسیر عبور می کنند، افزود: از ابتدای ورود به ایوانکی گرمسار تا عباس آباد میامی، حدود 600 کیلومتر است و به همین منظور توقف گاه بسیاری از زائران و گردشگران و مسافران نوروزی استان سمنان خواهد بود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان اظهار داشت: اگر این مسیر آماده توقفگاه و ارائه تسهیلات مناسبی برای مسافرین باشد بودن شک در جلوگیری از حوادث رانندگی اثر مستقیم خواهد داشت.

بنائیان سفید با یادآوری اینکه اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان همه ساله برنامه ها و تمهیدات خوبی برای استقبال و اسکان فرهنگیان و مسافران نوروزی فراهم می کند گفت: امسال حدود 50 الی 60 سوئیت و حدود یک هزار و 750 کلاس را جهت پذیرایی از مسافران فراهم کرده ایم.

وی ضمن تصریح بر اینکه این تعداد کلاس در 253 مدرسه سطح استان سمنان تخصیص داده شده است، گفت: این کلاس ها به سه صورت ارائه می شود، ویژه که مرکز خوابگاه فرهنگیان ما، مدارس تربیت معلم و یا مراکز رفاهی معلمان است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به سطح بندی این مکان ها جهت واگذاری به مسافران نوروزی افزود: کلاس های در سطح " آ " مفروش و دارای وسایلی از جمله تلویزیون، و یخچال و کلاس های "ب" نیز فقط دارای یخچال خواهد بود.

بنائیان سفید گفت: ما سعی کرده ایم که کلاس های "ج" که فقط دارای فرش هستند را کمتر تهیه و تعداد کلاسهای "آ و ب" را بیشتر کنیم.

وی خاطرنشان کرد: ما آمادگی کامل داریم که بیش از 120 هزار مسافر را در استان سمنان در هر شب اسکان دهیم.

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان به آغاز برنامه های اسکان مسافرین نوروزی اشاره کرده و گفت: اصولا این طرح از 28 اسفند هرسال شروع می شده است ولی احتمال راه اندازی زودتر آن از تاریخ های 25 یا 26 اسفند مقدور است.

بنائیان سفید در خاتمه اظهار داشت: آموزش و پرورش استان سمنان طی سال گذشته حدود 105 هزار نفر مسافر را در سطح استان اسکان داده است.