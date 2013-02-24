نمایشگاه بهاره کالا را مستقیم عرضه کند/ لزوم جلوگیری از فروش اجناس نامناسب

به گزارش خبرنگار مهر، ایجاد و راهاندازی نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا یکی از خدمات بسیار خوبی است که در سالهای اخیر و در آستانه سال نو در نقاط مختلف کشور برگزار میشود و هدف اصلی آن قطع دست واسطهها و ایجاد پلی مستقیم بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است.
این نمایشگاه در گذشته تنها در مرکز استان برگزار میشد ولی کمکم شاهد برگزاری این نمایشگاهها در نقاط مختلف استان و به ویژه در مراکز شهرستانها هستیم که امکان استفاده از این نمایشگاهها را برای مردم شهرها و روستاهای مختلف مهیا میسازد.
برگزاری این نمایشگاهها بر دو دو هدف مهم استوار است که یکی ارائه اجناس با کیفیت به مردم است و دیگری نیز ارائه اجناس با قیمتهای مناسب و با تخفیف ویژه به خریداران است.
نقش واسطهها در برگزاری نمایشگاه منافات با عرضه مستقیم کالا است
عنوان "عرضه مستقیم کالا" بیانگر این نکته است که باید از تولیدکنندگان در این نمایشگاهها استفاده شود و اجناس و کالاهای ارائه شده در این نمایشگاه بدون داشتن واسطه در این نمایشگاهها به مردم ارائه شوند ولی به ندرت شاهد حضور تولیدکنندگان در این نمایشگاهها هستیم.
در بسیاری از این نمایشگاهها شاهد این موضوع هستیم که شرکت و یا شرکتهایی به عنوان برگزار کننده این نمایشگاه انتخاب میشوند و این شرکتها بر اساس سلایق شخصی اجناسی را تهیه و در این نمایشگاهها ارائه میکنند که این نحوه ارائه کالا با عرضه مستقیم منافات دارد.
مسئولان برگزاری این نمایشگاهها باید با برنامهریزی مناسب نسبت به ایجاد شرایط مناسب برای حضور تولیدکنندگان مورد تائید در این نمایشگاهها اقدام کنند تا هم تولیدکنندگان بتوانند فضایی مناسب برای ارائه کالای خود داشته باشند و بتوانند با هم برای فروش اجناس خود به رقابت بپردازند و هم مصرفکنندگان بتوانند از رقابت ایجاد شده استفاده کنند و اجناس بهتری را خریداری کنند.
قیمتهای بالا برای اجناسی که کیفیت مناسب را ندارند
یکی از مواردی که باید بیش از پیش در این نمایشگاهها مورد توجه قرار بگیرد، کیفیت اجناس ارائه شده در این نمایشگاهها است که متاسفانه در برخی موارد اجناسی که در این نمایشگاهها ارائه میشوند از کیفیت لازم برخوردار نیستند.
همواره در این نمایشگاهها شاهد نارضایتی شهروندان از برخی از این غرفهها هستیم که برخی از کالاهایی را که در فروشگاههای سطح شهر به فروش نرسیدهاند را وارد این نمایشگاهها میکنند و به عنوان عرضه مستقیم کالا قصد فروش آن را دارند.
مردم انتظار دارند در این نمایشگاهها از کیفیت بالاتر و قیمت پائینتری از اجناس و کالاهای ارائه شده بتوانند استفاده کنند ولی در بسیاری از موارد این کالاها بیکیفیتتر و گرانتر از اجناس بازار هستتند.
امیدواریم در نمایشگاههایی که امسال برگزار میشوند و برخی از این نمایشگاه برگزار شده و یا در آستانه بازگشایی هستند، شاهد برگزاری نمایشگاههایی متفاوت از گذشته باشیم و مردم بتوانند خریدهای سال نو خود را از این نمایشگاهها داشته باشند.
برپایی 600 غرفه در قالب نمایشگاههای بهاره در استان بوشهر
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر از برپایی 600 غرفه در قالب نمایشگاههای عرضه کالای بهاره در استان بوشهر خبر داد و اظهار داشت: تاکنون برپایی شش نمایشگاه در شهرهای استان قطعی شده که 15 اسفند ماه برپا شده و تا 25 همین ماه دایر خواهند بود.
عباس تابش اضافه کرد: سال گذشته پنج نمایشگاه با 488 غرفه در شهرهای استان بوشهر برپا شد و امسال سیاست ما این است که این نمایشگاهها در سراسر شهرهای استان بوشهر برپا شود.
تابش ادامه داد: نداشتن توجیه اقتصادی و عدم استقبال مردم دلیل موجهی برای عدم برپایی نمایشگاههای بهاره در همه شهرهای استان نیست و با توجه به تاکید استاندار برگزاری این نمایشگاهها در سراسر استان ضروری است.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر یادآور شد: عرضه کالا در نمایشگاههای بهاره با 5 تا 20 درصد تخفیف همراه است و باید با اطلاعرسانی گسترده در این رابطه فرهنگسازی کنیم.
تابش بیان کرد: تلاش ما این است که در راستای رفاه مردم و در آستانه نوروز، کالاهایی با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب در اختیار مردم قرار دهیم و مردم نیز این حق را دارند که از این امر آگاه شوند و در این صورت بیشک با استقبال گسترده مردم از این نمایشگاهها مواجهه خواهیم شد.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: میکوشیم با برپایی نمایشگاههای بهاره به صورت گسترده در سطح استان با قطع دست واسطهگرها در عرضه کالاهای خرد این کالاها را با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار دهیم و در این زمینه کاهش قیمتهای چشمگیری نیز داشته باشیم.
وی ادامه داد: امیدواریم با همت و همکاری فرمانداران و مجامع امور صنفی شهرستانها امسال شاهد برپایی نمایشگاههای عرضه کالای بهاره در اکثر شهرهای استان باشیم.
لزوم ارائه اجناس با کیفیت/ برگزاری نمایشگاه بهاره در نقاط مختلف استان
مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری بوشهر گفت: امسال باتوجه به شرایط اقتصادی و تأکید استاندار و پیگیری ایشان، نمایشگاههای بهاره باید با مدیریت ویژه برگزار شود و کالاهایی که در این نمایشگاهها عرضه میشود باید از کیفیت مطلوبی برخوردار باشند.
عباس تبرکی ادامه داد: باید با برگزاری مطلوب نمایشگاه بهاره این ذهنیت که کالاهایی با کیفیت پایین و تنوع کم در این نمایشگاهها عرضه میشود، از بین رود.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری بوشهر گفت: نمایشگاههای عرضه کالای بهاره باید با مدیریت واحد، هماهنگ و همسو و عرضه بهترین کالاها با قیمتهای مناسب و قابل قبول برپا شود.
وی تصریح کرد: مسئولان مرتبط و متولی در این رابطه باید از یک سیاست همسو پیروی کنند و فرمانداران با نظارت مستمر و ویژه، امور را در این زمینه ساماندهی و سیاستگذاری کنند.
تبرکی یادآور شد: با تشکیل جلسات مستمر ستاد تنظیم بازار، برای چگونگی توزیع برنج و مرغ تدابیری اندیشیده شده و اقداماتی نیز انجام شده که مثمر ثمر نیز بود.
وی عنوان کرد: در گذشته نمایشگاههای عرضه کالای بهاره فقط در چند شهر استان برگزار میشد اما امسال باید این نمایشگاهها در همه شهرها و شهرستانها برگزار شود.
مردم در نمایشگاههای بهاره قدرت انتخاب داشته باشند
سرپرست معاونت برنامهریزی استاندار بوشهر گفت: نمایشگاههای بهاره عرضه مستقیم کالا فرصتی است برای مردم که قدرت انتخاب داشته باشند ضمن اینکه فرصت رقابتی نیز در بازار ایجاد میکند.
رضا عوضپور اظهار داشت: این شرکت مسئول مدیریت و هماهنگی بین نمایشگاهها در استان است و انتظار میرود در کنار نظارت فرمانداران بر محتوا و کیفیت برگزاری نمایشگاههای بهاره شرکت نیز مدیریت مناسبی در این زمینه داشته باشد.
وی تصریح کرد: برگزاری این نمایشگاهها در همه شهرستانها باید با هم هماهنگ و همسو باشد و اینگونه نباشد که قیمتها در شهرستانی با شهرستان دیگر متفاوت باشد طوری که موجب نارضایتی مردم شود.
عوضپور بر قیمت مناسب و معنادار کالاهای قابل عرضه در نمایشگاههای بهاره در مقایسه با قیمتهای بازار در کنار توجه به کیفیت مطلوب این کالاها تاکید کرد.
سرپرست معاونت برنامهریزی استانداری بوشهر با تاکید بر جذابیت کالاهای ارائه شده در نمایشگاههای بهاره یادآور شد: بازار یکی از دغدغههای مهم امروز مردم است و ما برای ساماندهی بازار مسئولیت قانونی، اجرایی و اخلاقی داریم و لازم است از همه ظرفیتهای استان در این راستا کمک بگیریم.
عوضپور با اشاره به تاکید رئیس جمهور در این زمینه گفت: برگزاری نمایشگاههای بهاره اتفاقی است که هر سال در استان میافتد و باید تلاش کنیم امسال با کیفیت و کمیت بهتر و بیشتر باشد تا زمینه رضایتمندی و رفاه مردم را در ایام عید فراهم کند.
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