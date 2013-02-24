19 کلاس دبیرستان سعادت بوشهر با 113 سال عمر هوشمندسازی شد

حبیب فکوری در گفتگو با خبرنگار مهر از هوشمند سازی کلاس های درس دبیرستان سعادت 113 ساله بوشهر خبر داد و اظهار داشت: 19 کلاس درس هوشمندسازی شده دبیرستان ماندگار سعادت بوشهر با حضور یوسف نوری رئيس مركز فناوري اطلاعات و آمار وزارت آموزش و پرورش افتتاح و راه اندازی می شود.

معاون پژوهشی، برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر اضافه کرد: سیستم هوشمند سازی در مدارس استان بوشهر از مرز یک هزار و 500 کلاس درس گذشت.

فکوری از اجرای طرح استقرار نظام جدید آموزشی و آموزش معلمان اول دبیرستان و سوم ابتدایی استان بوشهر در سال تحصیلی 93 – 92 خبر داد و گفت: بیش از 2 هزار معلم در ایام تابستان نیاز است دوره های کوتاه مدت تغییر کتب درسی را طی کنند.

وی از راه اندازی سیستم دوره های مجازی ( L.T.M.S ) ویژه معلمان جهت گذراندن دوره های مجازی در استان بوشهر خبر داد و در ادامه افزود: اولین دوره با عنوان " آشنایی با سیره پیامبر اکرم (ص) " که با حضور چهار هزار و 200 نفر معلم برگزار خواهد شد.

فکوری در ادامه اظهار داشت: این سیستم قادر است به صورت همزمان تعداد 10 هزار نفر را تحت پوشش دوره های آموزش مجازی قرار دهد.

مدرسه سعادت یا مدرسه سعادت مظفری مربوط به دوره قاجار است.

این مدرسه در سال ۱۲۷۸ خورشیدی، به سبک نوین آموزشی تاسیس شد که از نظر تاریخی مادر مدارس جنوب ایران است. بافت مدرسه سعادت همانند بافت مرکزی شهر بوشهر زیبایی خیره‌کننده‌ای دارد.