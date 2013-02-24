به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی شامگاه شنبه در دهمین همایش اعضای انجمن‌های اسلامی استان قم كه در سالن اجتماعات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار شد، افزود: شرایط ویژه‌ای را فراروی انقلاب داریم و همانطور که انقلاب اوج می‌گیرد با تهدیدهای متفاوتی مواجه می‌شویم و همزمان با رشد ما دشمن نیز از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار می‌شود.

وی با بیان اینکه باید در این شرایط نقشه راه مطلوبی برای خود ترسیم کنیم تا به اهداف خود دست یابیم بیان داشت: دشمن به نقطه‌ای رسیده است که احساس می‌کند اگر ما از این گردنه سخت عبور کنیم مهار ما محال است هرچند اکنون نیز دشمن با بیم و امید کار می‌کند.

نماينده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: ضرورت دارد که به گذشته خود برگشته و تا به امروز را مرور کنیم تا نقشه راه مطلوب خود را ترسیم کنیم و امروز در سال 91 حق اشتباه نداریم و باید نکات مثبت 34 سال گذشته را تقویت کرده و نقاط ضعف را جبران کنیم.

وي ابراز داشت: وقایع ماه‌های آینده را با حضور همگانی در صحنه به فرصتی ناب برای انقلاب تبدیل کنیم و در این راه نیاز به میزانی برای سنجش گذشته خود داریم و یکی از این میزان‌ها وصیت نامه امام راحل است که برای امروز و آینده و برای سایر ملل اسلامی است.

زاكاني گفت: امام(ره) در وصیت نامه خود دو ویژگی انگیزه الهی و هدف غایی انقلاب اسلامی و وحدت کلمه برای رسیدن به آن هدف را رمز بقا عنوان کرده‌اند و تأکید کرده‌اند که تهدید انقلاب فراموشی هدف و تفرقه است.

انقلاب اسلامی راه جدیدی را برای جهان گشود

وی با بیان اینکه از گذشته تا امروز چهار گفتمان را در کشور تجربه کرده‌ایم، افزود: گفتمان‌های مقاومت، سازندگی، اصلاحات و عدالت در طول سال‌های جنگ تحمیلی تا کنون بر کشور ما حاکم بوده است.

دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی افزود: گفتمان مقاومت و بیگانه ستیزی در هشت سال دفاع مقدس بود که توانستیم با تکیه بر آن در برابر همه کفر ایستاده و انباشتی از فرهنگ ناب و داشته‌های بسیار مقدس را برای ما فراهم کرد.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی طریق جدیدی را برای جهان گشوده و منشأ هدایت شده است ابراز داشت: انقلاب امام خمینی(ره) اسلام را غبار روبی کرد و اسلام انقلابی و اجتهادی امام خواهان جدی در جهان پیدا کرد و ما وظیفه داشتیم نمونه‌ای عملی از جامعه اسلامی را به جهان نشان دهیم.

زاكاني ادامه داد: از این رو به فرموده رهبر معظم انقلاب شاهد پنج مرحله انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی در کشور هستیم.

وي افزود: الگوی پیشرفت اسلامی برای ساخت آینده برنامه ریزی می‌کند این در حالی است که جامعه اسلامی تاکنون در دوره فعلی نمونه عینی در جهان ندارد و ما باید جامعه‌ای علوی و نبوی را بسازیم که زحمت بسیار زیادی دارد.

تورم در دوران سازندگی 9.2 درصد بود

اين نماينده اصولگراي مجلس نهم تاکید کرد: در دوره سازندگی با شرایطی مواجه شدیم که در کشور انباشتی از فرهنگ ناب و غنی تولید شده در دفاع مقدس وجود داشت و در کنار آن در حوزه اقتصاد دچار عقب افتادگی بودیم و دولت آن روز با 50 درصد کسری بودجه مواجه بوده و شرایط دشواری را داشتیم.

وی با بیان اینکه نرخ تورم در دوران سازندگی 9.2 درصد بود گفت: به دلیل کنترل دولت هاشمی رفسنجانی هدف گذاری شد و او خواست خرابی‌های دوران جنگ و عقب افتادگی‌های دوره ستم شاهی را جبران کرده و ایران را به کشورهای توسعه یافته نزدیک کند.

الگوی نادرست دوران سازندگی برای کشور تبعات فرهنگی نامناسبی داشت

زاکانی ادامه داد: هاشمی رفسنجانی الگویی از اقتصاد را در کشور پیاده کرد و این الگو دستورالعمل‌های مشخصی از بانک جهانی بود، از آن دوران یک سری منافعی را بردیم و اگر سیاه نمایی کنیم بی‌انصافی کرده‌ایم اما آسیب‌های جدی خوردیم.

وی افزود: الگوی نادرست در زمان سازندگی در کشور ما آثار و تبعانی داشت و تبعات جدی آن فرهنگ برای ما این بود که کم کم توجه و دقت بر خلق ثروت بدون توجه به عدالت و توزیع ثروت پیش رفت و به جای اینکه ایام قناعت را داشته باشیم فرهنگ بی‌رویه مصرف در جامعه پیاده شد.

در سال 84 انقلاب روی ریل خود بازگشت

دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب در فتنه 88 بیشترین سرمایه گذاری را کردند تا حتی یک ریزیش را نداشته باشیم گفت: در این بین یک عده خودشان رفتند وگرنه کارهای رهبری در آن زمان بی‌نظیر بود و تلاش داشت که با جامعه‌ای آگاه و با بصیرت در برابر فتنه بایستند و در ‌‌نهایت موفق شد.

وي افزود: در سال 84 انقلاب روی ریل خود بازگشت، امروز که گذشته را نقد می‌کنیم باید خود را نقد کنیم و امروز مشکل جدی ما این است که برخی دوستانی که مسئولیت دارند به اصول و ارزش‌ها توجه نکرده و اشکالات رفتاری و عملکردی دارند.

زاكاني بیان داشت: تفاوت جدی دوران اصولگرایی با سازندگی و اصلاحات در این بود که اگر به الگوی اصلاحات به خوبی عمل می‌شد انقلاب منقرض می‌شد اما الگوی اصول گرایی محاسن حرکت فعلی دولت‌ها و مجلس‌ها را همراه خود را دارد و اشکال آن دولت‌ها و مجلس‌ها گا‌ها دوری از ارزش‌ها بود.

وی تاکید کرد: تشخیص هاشمی رفسنجانی در زمان خود از باب اینکه سازندگی را دنبال کند درست بود؛ تشخیص خاتمی نیز خوب بود که آزادگی را دنبال کند و احمدی‌نژاد نیز به دنبال عدالت خواهی بود اما دو نفر اول الگویی نادرست پیدا کردند و نفر سوم در مسیر دچار اشکال شد و به آنچه گفته بود عمل نشد.

نماينده مردم تهران در خانه ملت ابراز داشت: مقام معظم رهبری در 29 خرداد 85 در دیدار با مسئولان نظام هشت ویژگی برای اصول گرایی مطرح کردند که سازندگی و شکوفایی اقتصادی، آزادی خواهی و عدالت را نیز با خود همراه دارد اما تاکید داشتند که باید در چارچوب نظام و قانون اساسی حرکت کرد، نباید توجه خود را بخشی کنیم و توجه کامل به الگوی خود داشته باشیم.

دشمن بدنبال منسجم کردن ضد انقلاب است

وی با بیان اینکه دشمن علاوه بر ایجاد تحریم‌ها بدنبال منسجم کردن ضد انقلاب است افزود: عملکرد دشمن کاملا شفاف است که با تحریم به مردم بگوید سیاست‌های حکومت برای جامعه جهانی خطرناک است تا ما از منافع اساسی خود دست برداریم در این بین برخی در داخل آدرس غلط داده و تحریم را مایه همه مشکلات اقتصادی می‌دانند.

زاكاني افزود: همه مشکلات به دلیل تحریم نیست و بخش اکثر مشکلات به این بر می‌گردد که تدبیر مناسبی در جامعه نیست، تا مرداد امسال هیچ تغییری در رویه واگذاری ارزی خود نداشتیم و در حالی که نفت برای فروش محدودیت داشت ارزی که با هزاران مشکل وارد کشور می‌شد برای جایی هزینه می‌شد که آورده‌ای برای کشور نداشت.

وي تاکید کرد: نظارت مناسبی در کشور نیاز داریم، قیمت‌ها شبانه تغییر پیدا می‌کنند و شاهد عدم مبارزه با مفاسد اقتصادی هستیم. سه دولت قبل همه شعار دادند و کسی در این زمینه عمل اساسی انجام نداد.

دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی اظهار داشت: دشمن امروز به دنبال تحریم و ایجاد شکاف بین مردم و مسئولان است و اتفاقات اخیر رخ داده در جلسه استیضاح وزیر کار در مجلس هیچ آورده‌ای جز سیاهی ندارد و یک نفر هم برد نداشت، حتی آن روز در لبنان مردم گریه می‌کردند و در داخل توجه نداریم که جهانی به انقلاب امید دارد و بی‌توجهی ما باعث می‌شود که رهبری اظهار گلایه کنند.

فتنه گران و جریان انحرافی به آمریکا چراغ سبز نشان می‌دهند

وی افزود: در انتخابات آینده فرصتی طلایی داریم و باید تلاش کنیم جهت گیری کشور بماند چرا که امروز عناصر فتنه و انحراف در میدان هستند تا این جهت گیری حفظ نشود.

زاکانی تاکید کرد: انحرافات می‌خواهد کشور را در چنین سراشیبی قرار دهد که کسی جرات تحویل گرفتن دولت را نداشته باشد و فتنه گران و جریان انحرافی به آمریکا چراغ سبز نشان می‌دهند.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم این دو مجموعه را به عنوان رقبایی مخالف جهت گیری کشور در نظر بگیریم باید در صحنه آینده همه اصولگرایان بر اساس مصلحت کشور دقت کنند که اگر این دو مجموعه تهدیدی برای جهت گیری کشور ایجاد کردند به یک نامزد که امکان رقابت با آنها را دارد برسند و در واقع در این شرایط اگر پنج کاندید داشته باشیم شکست می‌خوردیم و حق نداریم با سرمایه انقلاب بازی کنیم.

اين نماينده مجلس شوراي اسلامي افزود: اگر جهت گیری انقلاب بخواهد آسیب بخورد نیاز به وحدت داریم و باید یک کاندیداي اصولگرا باشد و با نظر گروه پیران امام رهبری، پایداری، رهپویان، ایثارگران و مستقلین باید در صورت خطر یک فرد کاندید شود و اگر جهت گیری به خطر نیفتاد و فتنه و انحراف موثر نبودند باید بین اصولگرایان تکثر باشد تا رونق انتخاباتی بوجود آید.

شرایط فعلی برای کشور مناسب نیست

وي با اشاره به اینکه کشور نیامند تحول و پیشرفت بوده و شرایط فعلی برای کشور مناسب نیست، گفت: نیازمند نقشه راهی به نام الگوی پیشرفت اسلامی هستیم و گروهی که می‌خواهد کار را بدست گیرد باید گروهی امتحان پس داده باشد و باید از بن دندان به نگاه اجتهادی امام رو مقام معظم رهبری معتقد باشد.

زاكاني ادامه داد: یکی از اشکلات دولت‌های گذشته این بود که موازی با رهبری سیاست گذاری کرده و مسیر خود را می‌بردند این در حالی است که همین بیچارگی‌های ما در زمان حاضر بی‌توجهی به سیاست‌های رهبری است.