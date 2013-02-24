تحول چشمگیری در زمینه عمرانی در شهر فرخشهر انجام گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر حاج حیدری شامگاه شنبه در نشست مطبوعاتی اظهار داشت: 25 پروژه عمرانی در داخل شهر فرخشهر انجام شده که 20 پروژه عمرانی آن انجام شده و پنج پروژه باقی مانده در فصل کاری و در اردیبهشت ماه سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

وی تصریح کرد: با استفاده از امکانات شهرداری فرخشهر، اضافه کردن امکانات به شهرداری، تجهیزات جدیدی که به شهرداری داده اند این پروژه ها به نتیجه رسیده است.

حاج حیدری با اشاره به اینکه سه کارگاه در شهر فرخشهر فعال هستند، بیان داشت: بلوک فرش، بلوک دیواری و با وجود کارخانه سنگ شکن این شهر در تولید شن و ماسه نیز فعال است.

شهردار فرخ شهر اذعان داشت: سال گذشته شهرداری فرخشهر به عنوان شهردار برتر شناخته شده است.

حاج حیدری با بیان اینکه پروژه هایی که در شهر فرخشهر به انجام رسیده است سه میلیارد تومان هزینه داشته، عنوان کرد: پروژه میدان بسیج از جمله پروژه هایی است که در این شهر به انجام رسیده است.

وی یادآور شد: ورودی شهر فرخشهر از طرف اصفهان به چند راه خطرناک تبدیل می شد که اصلاح این راه با موفقیت افتتاح شد.