مرفاوی برای پذیرایی از قلعه نویی در صباي قم ماندنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، زمزمه‌هایی از حوالی باشگاه صبای قم به گوش می‌رسید که در صورت ناکامی تیم فوتبال صبای قم در دیدار خارج از خانه هفته بیست و هفتم لیگ برتر فوتبال، در کادر فنی این تیم تغییراتی ایجاد شود اما تساوی در جدال با داماش فعلا این قضیه را در حالت تعلیق نگه داشت.

خیلی ها تصور می کردند صبا با ناکامی برابر داماش گیلان در هفته دهم دور برگشت لیگ برتر فوتبال، دستخوش تغییرات خواهد شد اما بازی نسبتا خوب شاگردان صمد مرفاوی ضامن بقای سرمربی پرتلاش آنها در راس کادر فنی شد تا صبا برای دیدار با استقلال تهران در هفته بیست و هشتم لیگ برتر آماده شود.

حالا صمد مرفاوی و امیر قلعه نویی که زمانی دوستان صمیمی بودند و بعدها به خاطر نیمکت استقلال با یکدیگر مشکل پیدا کردند، در چهاردهمین روز از اسفند ماه باید در هفته یازدهم دور برگشت لیگ برتر فوتبال در قم برابر یکدیگر قرار بگیرند.

صبای قم در آخرین دیدار هفته بیست و هفتم لیگ برتر فوتبال در چهاردهمین بازی خارج از خانه خود در لیگ دوازدهم میهمان تیم فوتبال داماش گیلان بود و در این دیدار موفق شد میزبان خود را در پایان 90 دقیقه رقابت نزدیک و فشرده با تساوی یک بر یک متوقف کند.

شاگردان صمد مرفاوی در نیمه نخست این دیدار موفق به گشودن دروازه ملوان نشدند اما در نیمه دوم آنها بودند که توسط هم تیمی خود یعنی مهدی مومنی به گل اول دست یافتند و هفت دقیقه بعد تیم داماش گیلان به گل تساوی رسید.

صبای قم پیش از این هفت با در خانه و چهار بار در دیدارهای خارج از خانه، مجموعا 11 بار برابر حریفان خود در بازی های این فصل لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور به تساوی رسیده بود و بدین ترتیب با کسب دوازدهمین تساوی در لیگ دوازدهم، به رکورد 17 تساوی در یک فصل (در لیگ هشتم) نزدیک می شود.

این تیم تا پیش از هفته بیست و هفتم و جدال با داماش گیلان با کسب 35 امتیاز در رتبه دهم جدول رده بندی بود اما نتایج عجیب و قریب این هفته موجب شد صبا حتی با تساوی در مقابل داماش گیلان دو پله در جدول صعود کرده و به مکان هشتم بیاید.

حالا مرفاوی و شاگردانش هشت روز فرصت دارند تا خود را برای دیدار حساس هفته بیست و هشتم لیگ برتر که روز دوشنبه 14 اسفند ماه در ورزشگاه یادگار امام شهر قم برابر تیم فوتبال استقلال تهران برگزار می شود، آماده کنند.