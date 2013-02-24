  1. دين، حوزه، انديشه
۶ اسفند ۱۳۹۱، ۸:۴۸

نکوداشت علمی علی ابوالحسنی(منذر) در مدرسه دارالشفاء قم برگزار می شود

نکوداشت علمی علی ابوالحسنی(منذر) در مدرسه دارالشفاء قم برگزار می شود

به مناسبت سالگشت رحلت استاد فقید حجت الاسلام و المسلمین علی ابوالحسنی(منذر) نکوداشت علمی و تجلیل از خدمات ارزشمند ایشان، صبح پنج شنبه 10 اسفندماه جاری در مدرسه دارالشفاء قم برگزار می گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت سالروز درگذشت استاد و محقق ارجمند و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، علی ابوالحسنی(منذر)، موسسه تاریخ معاصر ایران با همکاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کانون اندیشه جوان و موسسات علمی دیگر اقدام به برگزاری نکوداشت علمی به منظور تجلیل از خدمات ارزشمند استاد ابوالحسنی خواهند نمود.

در این مراسم معنوی که صبح روز پنج شنبه 10 اسفندماه سال جاری در سالن اجتماعات مدرسه دارالشفاء قم برگزار خواهد شد، جمعی از مراجع عظام تقلید، علما، اندیشمندان حوزه و دانشگاه، شاگردان و علاقه مندان به ساحت مقدس روحانیت، به ویژه این استاد فقید حضور خواهند داشت. 

کد مطلب 2004786

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