نکوداشت علمی علی ابوالحسنی(منذر) در مدرسه دارالشفاء قم برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت سالروز درگذشت استاد و محقق ارجمند و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، علی ابوالحسنی(منذر)، موسسه تاریخ معاصر ایران با همکاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کانون اندیشه جوان و موسسات علمی دیگر اقدام به برگزاری نکوداشت علمی به منظور تجلیل از خدمات ارزشمند استاد ابوالحسنی خواهند نمود.

در این مراسم معنوی که صبح روز پنج شنبه 10 اسفندماه سال جاری در سالن اجتماعات مدرسه دارالشفاء قم برگزار خواهد شد، جمعی از مراجع عظام تقلید، علما، اندیشمندان حوزه و دانشگاه، شاگردان و علاقه مندان به ساحت مقدس روحانیت، به ویژه این استاد فقید حضور خواهند داشت.