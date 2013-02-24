4500 دانش آموز سیستان و بلوچستانی تا پایان سال به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می شوند

مدیر کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان در گفتگو با مهر با اعلام این خبر افزود: در راستای تجدید میثاق با آرمان های شهدا و ایجاد انس و آشنایی دانش آموزان با فرهنگ ایثار و شهادت کار اعزام دانش آموزان پسر به مناطق عملیاتی جنوب کشور ادامه دارد.

محمد قاسمی با بیان اینکه اعزام اردوهای دانش آموزان مدارس دخترانه به مناطق عملیاتی به اتمام رسیده است ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد شش هزار و 467 دانش اموز دختر در قالب 26 کاروان به جبهه های جنوب اعزام شده اند.

وی افزود: در این راستا تعداد 222 تن از برادران فرهنگی، 477 تن از فرهنگیان خواهر، تعدا 140 نفر راوی و همچنین 137 امدادگر در این اردوها حضور داشته اند.

وی گفت: در همین رابطه تعداد 107 روحانی و 538 پاسدار به همراه 57 نفر از مسئولان در قالب 203 دستگاه اتوبوس به جبهه های جنوب اعزام شده اند.