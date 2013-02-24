دوستان پیشنهاد دادند کاندیدا شوم؛ اخلاقا خوب نیست مخالفت کنم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین شنبه شب در جلسه ماهانه این جامعه به حضور چشمگیر مردم در راهپیمایی 22 بهمن امسال اشاره کرد و اظهار داشت: 22 بهمنی که توسط ملت ایران راه افتاد بسیاری از توطئه‌های دشمن را نقشه بر آب کرد و این در حالی بود که حتی مسئولان هم اذعان داشتند مردم در فشارهای سخت اقتصادی به سر می‌برند اما با همه این فشارها 22 بهمن باشکوهی را رقم زدند.

وی همچنین در خصوص منویات مقام معظم رهبری و سخنان ایشان در مورد مسائل داخلی به ویژه اتفاقاتی که در مجلس رخ داد، گفت: ما در جامعه اسلامی مهندسین فرمایشات مقام معظم رهبری را بررسی کردیم اما همانطور که همه مستحضرید رهبری آنقدر موارد را شفاف فرمودند که هیچ نیازی به تبیین یا تفسیر وجود ندارد چرا که شاید در تفسیر باز راه را خطا برویم.

باهنر انتخابات ریاست جمهوری و شوراها را بسیار مهم دانست و تاکید کرد برای اولین بار است که در تاریخ کشور دو انتخابات مهم با هم برگزار می‌شود و ما باید همه تلاش خود را به کار بگیریم که این دو انتخابات به کمک هم بیایند و آسیبهایی که ممکن است به یکدیگر وارد کنند را رفع کنند، یعنی نه انتخابات ریاست جمهوری انتخابات شوراها را کم اهمیت کند و نه انتخابات شوراها سبب شود که به مقوله انتخابات ریاست جمهوری زیاد پرداخته نشود.

باهنر با اشاره به احتمال اجماع اصلاح طلبان نیز خطاب به اصولگرایان گفت: همه تلاش، سرمایه و بضاعت خود را خرج کنید که اصولگرایان به وحدت نزدیک شود، البته ما به نقطه واحد رسیدن امیدی نداریم.

وی تاکید کرد: تا انتخابات ممکن است روزهای حساسی داشته باشیم، نباید خدای نکرده از کسانی باشیم که مورد عقاب و شماتت رهبری قرار می گیرند.

وی با بیان اینکه بعضی‌ها در انتخابات به دنبال فتنه هستند، هشدار داد: باید فتنه‌ها از الان رصد کنیم؛ فتنه فعلی از بحث انتخابات آزاد شروع شده که عده‌ای در داخل نظام و عده‌ای نیز در خارج این مقوله را مطرح کرده اند و ما نیز همین جا تاکید می‌کنیم که انتخابات گذشته نیز همه آزاد و سالم بوده است و کسانی که در داخل این کلید واژه را مطرح می‌کنند بدانند که مقوله انتخابات آزاد مورد استفاده دشمن قرار گرفته است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به اعلام سه کاندیدهای جبهه پیروان اشاره و تصریح کرد: از بنده نیز به عنوان یکی از این سه کاندیدا اسم برده شده، که البته این به پیشنهاد تشکل‌ها و بدون تفاهم با من بوده است و من اراده‌ای برای این کار ندارم، البته این هم که ما مخالفت کنیم اخلاقا درست نیست.

باهنر با بیان اینکه سیاست راهبردی ما رفتن به سمت وحدت است، گفت: اگر جامعتین به ساز و کار مشخص برسند ما حتما در قالب آن عمل خواهیم کرد در غیر این صورت بنده، آل اسحاق و آقای متکی با هم کار خواهیم کرد.

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین در خصوص جبهه پایداری و فعالیت های این تشکل گفت: جبهه پایداری جدید التاسیس است و با مواضع گفتمانی که اعلام کرده است هنوز به قول معروف دم نکشیده است، بعضی از آنها به دولت نزدیک و بعضی دوری می کنند، به نظر می آید جبهه پایداری در انتخابات آینده حضور و بروزی پیدا نمی کند.

باهنر تصریح کرد: ما معتقدیم که همه جریان اصولگرایی باید با هم جمع شوند و به ائتلاف سه گانه توصیه می‌کنیم که خود را جامع اصولگرایان ندانند، اگر جامعتین به یک سازوکار رسیدند ما از آن استقبال می‌کنیم و اگر جامعتین ورود نکردند خود اصولگرایان اقدامی انجام دهند تا به وحدت هرچه بیشتر برسیم.

وی در پایان با تاکید بر اینکه ما معتقدیم یک تیم قدرتمند باید قوه مجریه را اداره کند اظهار داشت: مشکلات مملکت نیازمند همکاری تیمی جدی است و فردی که رئیس جمهور می‌شود باید تیم قوی داشته باشد.