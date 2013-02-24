مجلس گزارش تخلف دولت شورای گفتگو را به قوه قضائیه فرستاد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در اجرای ماده 49 آیین نامه داخلی مجلس را در دستور کار داشتند.

نمایندگان مجلس پس از قرائت این گزارش که توسط جعفر قادری نماینده شیراز و سخنگوی این کمیسیون قرائت شد با 116 رای موافق، 22 رای مخالف و 22 رای ممتنع از 241 نماینده حاضر این گزارش را تایید کردند که با دلیل درخواست کمیسیون ویژه باری استفاده از ظرفیت ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس با رای گیری نسبت به این گزارش و رای مثبت مجلس، گزارش مذکور برای پیگیری قضائی به قوه قضائیه ارجاع داده می شود.

به گزارش مهر طی این گزارش کمیسیون ویژه مجلس به اتفاق آرا تخلف وزیران عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را مبنی بر عدم شرکت در جلسات مربوط و استنکاف از اجرای مفاد ماده 75 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مواد 11 تا 13 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار محرز شمرده و خواستار اعلام آن به قوه قضائیه شد.

به گزارش مهر مجلس نیز با رای مثبت خود با این درخواست موافقت کرد.

متن این گزارش متعاقباً منتشر می شود.