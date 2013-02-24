تبلیغات در زمینه برنامه های مذهبی باید هوشمندانه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر نقویان عصر شنبه در همايش مشق مهرباني كه با محوريت خانواده موفق در همدان برگزار شد، افزود: با كنترل زبان مي توان رابطه ها را گرم تر كرد.

وي با اشاره به اينكه برگزاري برنامه هاي مذهبي در كشور مظلوم واقع شده است، بيان كرد: تصور ما اين است كه اگر برنامه اي مذهبي در شهري برگزارشود طرفداران خاص خود را خواهد داشت و اگر به طور مثال خواننده و يا مجري معروفي به آنجا بيايد چندين هزار نفر براي ديدن اين برنامه خواهند رفت، اما هميشه اين گونه نیست.

وي خطاب به مسئولاني كه دغدغه دين دارند، عنوان كرد: تبليغات در زمينه برنامه اي مذهبي بايد هوشمندانه باشد تا حتي اگر مخاطب را نيز به پاي مجلس نياورد بتواند فضا سازي در ذهن او انجام دهد.

اين كارشناس مذهبي با تاكيد براينكه براي استقبال از برخي سياسيون در شهرستان ها مسئولان به چه كنم، چه كنم مي افتند، اذعان كرد : اين در حالي است كه مردم به آنان علاقه اي ندارند.

وي خطاب به خادمان ملت گفت: اگر فردي خود را نوكر مردم بداند براي كارهايش منتي برآنان نمي گذارد و انجام آن را هديه به مردم بيان نمي كند.

اگر به راه و رسم خلباني زندگي آشنا نباشيم سقوط خواهيم كرد

وي با اشاره به اينكه نگاه دين و قرآن به زندگي همانند جایگاه خلبان به كمك خلبان خود است، عنوان كرد: اگر به راه و رسم خلباني زندگي آشنا نباشيم سقوط خواهيم كرد.

نقويان با اذعان به اينكه بسياري از مشكلات در زندگي با تغيير زاويه ديد به آن موضوع حل خواهد شد، اظهار داشت: اگر ماموريتي در دوران حيات خود در نظر نگيريم زندگي تلخي را تجربه خواهيم كرد.

نقويان كه در خصوص مشكلات خانواده ها وعدم صبر سخن مي گفت، بيان كرد: آقايان بايد با صبوري زندگي را به پيش ببرند و نبايد سريع از خود عكس العمل نشان دهند همانطور كه حضرت علي (ع) نيز ما را به مدارا كردن با همسران خود سفارش كرده است.

وي اظهار داشت: زنان بايد پس از گذشت مدتي از ازدواج، با شناخت از همسر خود حساسيت هاي او را به مسائل مختلف بشناسند.

وي با اشاره به اينكه اگر زنان دوست دارند زندگي آرامي را طي كنند بايد به اين موضوع توجه داشته باشند، عنوان كرد: بايد قلق انسان ها را شناخت.

وي در خصوص ازدواج زن ومردم شيعه وسني بيان كرد: فقها ازدواج زن سني با مرد شيعي را بلامانع مي داند اما در عكس اين موضوع برخي اجازه اين كار را نمي دهند و در اين مورد ازدواج ها بايد به دنبال اين بود افراد را با مهر و محبت به سوي مذهب خود جذب کرد.

وي با تاكيد براينكه زماني مي توان بر افراد تاثير گذاشت كه با عطوفت ومهرباني با آنها برخورد شود، در مورد سن ازدواج گفت: روانشناسان نيز بر سر اين موضوع به نتيجه مشخصي نرسيده اند.

نقويان عنوان كرد: خشم يك بلاي عمومي است و نادر افرادي وجود دارند كه بتوانند آن را در خود كنترل كنند.

وي در مورد مقابله با اين رذيله اخلاقي عنوان كرد: با تامل كردن و مجازات نمودن خود به صورت نقدي مي توان اين صفت را در زمانی كه نادرست به كار می رود درمان كرد.

وي با تاكيد براينكه زن ها بايد براي همسران خود جلوه گري كنند ، اظهار داشت: به زنان زيبا هشدار مي دهم كه حضور شما در جامعه و ديده شدن توسط مرداني كه در زندگي خود نيازهايشان برطرف نمي شود زندگي ها را متلاشي خواهد كرد و زبانه آتش آن نيز زندگي خودشان را خواهد گرفت.

وي اظهار داشت: درتنوع طلبي مردان، زنان مقصر هستند و ما حساسيت هاي اجتماعي لازم را در برخي موارد از خود نشان نمي دهيم.

زن ها در روز بر اساس نظر جامعه شناسان سه برابر مردان سخن مي گويند

وي با تاكيد براينكه اگر نياز بصري مردان در محيط خانواده حل شود بسياري از معضلات اجتماعي را در جامعه شاهد نخواهيم بود ، در خصوص اعتراض زن ها به كم حرفي همسرانشان در خانه گفت: مردها طبيعتا كم حرف هستند به طوري كه زن ها در روز بر اساس نظر جامعه شناسان سه برابر مردان سخن مي گويند.

وي در خصوص علل اين موضوع اظهار داشت: گاهي آقايان مي انديشند كه همسرشان با او هم فكر نيست واين هنر زن است كه بتواند موضوع مورد علاقه همسرش را يافته واز اين راه كم كم با او صحبت كند.

اين كارشناس مذهبي در پايان با اشاره به اينكه اگر زن به زيبايي خود بي توجه باشد مرد به انحراف كشيده مي شود، گفت: مردان نيز باید به نيازهاي زنان توجه كنند.

دبير موسسه راه رضوان نيز در اين همايش با ابراز گلايه از دستگاه هايي كه وظايف خود را در قبال نيازهاي فرهنگي جامعه انجام نمي دهند، عنوان كرد: پس از برگزاري چندين دوره از سلسه همايش ها خانواده، هيچ ارگاني از اين حركت تقدير نكرده است.

وحيد طاهري مشعوف به برگزاري دور جديد نشست هاي موسسه اشاره و اذعان كرد: معاونت فرهنگي شهرداري همدان، جمعيت هلال احمر، امور بانوان استانداري همدان و معاونت فرهنگي واجتماعي سپاه انصار الحسين(ع) تنها ياري رسانان در برگزاري اين همايش ها بوده اند.