استقرار 69 گروه راهداری/ آمادگی راههای آذربایجان غربی برای استقبال از مسافران نوروزی

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل محبت خواه صبح یکشنبه در گفتگو با روابط عم,می این اداره کل در تشریح اقدامات نوروزی به اجراي عمليات راهداري در راستاي ايمن‌ سازي جاده‌هاي استان به ويژه در مسيرهاي دسترسي و جاذبه هاي گردشگری اشاره کرد و افزود: به علت كوهستاني بودن موقعيت جغرافيايي استان و برخورداري از گردنه هاي سخت گذر و محورهاي برف گير، انجام اقدامات راهداري به شكل مستمر لازم و حتمي است.

وي با اشاره به اينكه تجهيزات و امكانات رفاهي مناسب در 29 راهدارخانه ثابت و سه راهدارخانه موقت فراهم شده است، اظهارداشت: در طول تعطيلات نوروزي عمليات راهداري با استفاده از 483 دستگاه ماشين آلات سنگين و سبك اجرا مي شود.

محبت خواه در ادامه از استقرار 16 اكيپ سيار ارائه دهنده خدمات مكانيكي در محورهاي ارتباطي آذربايجان غربي نیز خبر داد و گفت: وضعيت راههاي ارتباطي استان از طريق تلفن گوياي 141 به صورت شبانه روزي اعلام مي شود.

مديركل راه و شهرسازي آذربايجان غربي اضافه كرد: در طول ايام تعطيلات نوروزي تمامي محورهاي مواصلاتي آذربايجان غربي به شكل متناوب و مستمر از سوي 17گشت راهداري و 15 گشت GPS مورد بازديد قرار می گیرد.

محبت خواه، اطلاع ‌رساني و آگاه ‌سازي رانندگان و مسافران نوروزي از وضعيت جاده هاي استان را در كاهش حوادث و تصادفات مهم برشمرد و افزود: آشكارسازي نقاط پرحادثه، نصب علايم راهنمايي و رانندگي، اصلاح اشكالات چراغ‌هاي چشمك ‌زن، زيباسازي حريم راه‌ها، شستشوي علايم و تابلوهاي هشداردهنده و اطلاعاتي، پاكسازي و نظافت پاركينگ ها را از جمله فعاليت هاي راهداري در راستاي برقراري سلامت و امنيت مسافران نورزي است.

وي بر همكاري پليس راه، جمعيت هلال احمر، اورژانس و گروه هاي امداد و نجات جاده اي، آتش نشاني و اداره كل حمل و نقل پايانه هاي استان در اجراي عمليات راهداري نوروزي تاكيد كرد و گفت: اميدواريم با رعايت كامل قوانين رانندگي و نكات ايمني از سويرانندگان و همچنين همكاري آنان با راهداران و پليس راه شاهد كمترين حوادث رانندگيدر طي نوروز امسال باشيم.

استقرار گشت هاي راهداري نوروزي در نقاط پر حادثه جاده هاي آذربايجان غربي

مدير راهداري اداره كل راه و شهرسازي آذربايجان غربي نیز در این نشست با بیان اینکه امكانات و منابع داخلي ظرفيت خدمات رساني اكيپ‌هاي راهداري استان به مسافران نوروزي افزايش می یابد گفت: در این راستا گشت های راهداری نوروزی در نقاط پرحادثه استان مستقر می شود.

علي قهرماني اظهار داشت: اسكان موقت مسافران نوروزي در راهدارخانه هاي استان، امدادرساني و ارائه خدمات رايگان مكانيكي، ذخيره سازي سوخت در راهدارخانه ها و توزيع در مواقع ضروري از مهمترين فعاليت هاي راهداران در اين ايام خواهد بود.

وي در ادامه به اجراي عمليات راهداري در راستاي ايمن سازي جاده ها اشاره و اضافه کرد: امسال پنج هزار و 475 عدد تابلوي اخطاري، انتظامي، مسير نما و جهت نما در راستاي سهولت رفت و آمد مسافران نوروزي در محورهاي مواصلاتي استان تعمير و نصب شده است.

قهرماني همچنين اجراي عمليات خط كشي به طول يك هزار و 938كيلو متر، نصب 230 عدد ضربه گير پلاستيكي و شيار لرزاننده به طول 25 كيلو متر و همچنين سرعت گير - ميله جدا كننده - چشم گربه اي - خطوط جدا كننده به تعداد دو هزار و 156 عدد را از ديگر فعاليت هاي انجام شده براي تحقق سفرهاي امن و سالم برشمرد.

وي افزود: تعمير و نگهداري چراغ هاي چشمك زن و تابلو هاي برق و نصب چراغ هاي ميله اي پرچمي به تعداد يك هزار و 400 مورد با صرف دو ميليارد و 113 ميليون ريال انجام شده است.