تنها 100 شاعر طناز در کشور وجود دارد/ طنز زبان فرزانگی است

سعید بیابانکی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اغلب شعرای طنزپرداز انتقاد به شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را به زبانی شیوا و جذاب بیان می کنند که این مهم باعث رضایت و لذت جامعه می شود.

وی عنوان داشت: برنامه شب شعر طنز حوزه هنری به نام "در حلقه رندان" در حوزه هنری تبلیغات اسلامی به مدت 10 سال در حال برگزاری است.

بیابانکی با اشاره به استقبال بی نظیر مردم از برنامه های شعر طنز افزود: مردم کشورمان به طنز علاقه وافری دارند.

وی همچنین از برگزاری انجمن شعر در روزهای سه شنبه در فرهنگسرای فردوس خبر داد و یادآور شد: در این انجمن به صورت ماهانه شب شعر طنز با عنوان "قند و نمک" برپا می شود.

طنز زبان فرزانگی است

عضو انجمن "در حلقه رندان" حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه طنز زبان فرزانگان، بزرگان و خردمندان است، گفت: بی شک با بیان ظرافتها در طنز مردم لذت بیشتری از آن خواهند برد.

وی اضافه کرد: بدون تردید شعری توهین آمیز و تحقیر کننده را نه این انجمن تأیید می کند و نه مردم ایران می پسندند، ولی شعری سروده شده با ظرافتهای هنری مورد علاقه همه است.