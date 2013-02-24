هيچ معروفي بالاتر از جذب جوانان به مساجد نيست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجيد بخشي صبح یک شنبه در کارگاه آموزشي مسئولان هيئت هاي مذهبي شهرستان ميامي ضمن بيان اينکه هيچ معروفي بالاتر از جذب افراد به مساجد نيست افزود: بايد با زبان نرم و دور از خشونت قشر جوان را به اين اماکن مقدس جذب کرد.

وي تصريح کرد: مسئولان هيئت هاي مذهبي با مجهز شدن به علم روز و فرا گرفتن احکام شعري و اطلاعات ديني مي توانند در جذب قشر جوان به اين تشکل ها موفق عمل کنند.

بخشي با بيان اينکه هيئت هاي مذهبي در متحول کردن جوانان به گرايش آنان به سمت دين نقش موثري دارند تصريح کرد: هيئت هاي مذهبي اول بايد تحول را از خوش شروع و در اين کار جلو دار باشند تا بتوانند ديگران را نيز اصلاح کنند.

مسئول کانون فرهنگي تبليغي ميامي در بخش ديگري هدف از برگزاري کارگاه آموزشي هيئت هاي مذهبي اين شهرستان را افزايش سطح آگاهي مسئولان و هيئت امناي اين تشکل ها، احياء امر به معروف و نهي از منکر در جامعه و پويا و سرزنده کردن جامعه و عاري کردن مجالس اهل بيت از منکرات دانست.

بخشی در خاتمه، قرآن، احکام، تاريخ اسلام، آسيب شناسي عزاداري و امر به معروف و تذکر لساني را از جمله موضوعات اولين کارگاه آموزشي مسئولان هيئت هاي مذهبي شهرستان ميامي در سال جاري عنوان کرد.

