احتمال یخبندان طی یکشنبه و دوشنبه شب/ آخرین آمار بارشها

جهانبخش احمدی مهریان به خبرنگار مهر گفت: آسمان استان تا ظهر جمعه صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و از جمعه شب احتمال ورود یک سامانه بارشی به داخل استان پیش بینی می شود.

وی همچنین با اشاره به ورود یک سامانه بارش زا به جو استان از روز گذشته، گفت: این سامانه بارشهای پراکنده و ضعیفی از شب گذشته در استان به همراه داشت.

احمدی افزود: این سامانه تا اواسط امروز یکشنبه فعالیت ضعیف بارشی خواهد داشت و از بعدازظهر به تدریج از جو استان خارج می شود.

آخرین آمار بارش ها در استان

وی همچنین در خصوص آخرین آمار بارشها در استان اظهار داشت: طی بارش اخیر در یاسوج هفت میلیمتر، گچساران یک، دهدشت یک، سی سخت4.4، باشت سه و لیکک کمتر از یک میلیمتر باران باریده است.

این کارشناس هواشناسی بیان کرد: از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون در یاسوج 577 میلیمتر، گچساران 427، دهدشت 456، سی سخت 523، لیکک 434 و در باشت 630 میلیمتر بارش باران گزارش شده است.

وی از افزایش بارندگی در استان نسبت به سال گذشته خبرداد و افزود: بارش در اسفند ماه کمتر از نرمال است اما درفروردین ماه در همه نقاط استان میزان بارشها نرمال پیش بینی شده است.