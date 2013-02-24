ستاد سرمایه گذاری باید به فعالیت های عمرانی توجهی ویژه داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کریمی شامگاه شنبه در جلسه انجمن آبادگران استان زنجان به فعالیت پیمانکاران در رشته های مختلف اشاره کرد و افزود: متاسفانه در بخش توزیع تسهیلات بانكی هیچ فایلی برای پیمانكاران درمقایسه با یك سرمایه گذار وجود ندارد تا بتوانند از تسهیلات بانكی استفاده كنند.



وی با اشاره به فعالیت 492 پیمانکار در استان زنجان گفت: از این تعداد 277 پیمانکار حقوقی و 215 پیمانکار به شکل حقیقی فعالیت می کنند.

کریمی افزود: در مقوله رتبه بندی شرکت ها نیز از 344 شرکت فعال در استان 296 شرکت دارای رتبه پنجم، 30 شرکت در رتبه چهارم و هشت شرکت در رتبه سوم قرار دارند.



کریمی به مشکلات موجود در زمینه تشخیص صلاحیت شرکت ها و رتبه بندی این مراکز اشاره کرد و یادآور شد: به همین جهت سامانه جامع و هوشمند تشخیص صلاحیت در برنامه نظارت راهبردی ریاست جمهوری گنجانده شده است که به صورت شفاف وضعیت پروژه ها در آن قابل احصاء است.



معاون استاندار زنجان به اشتغالزایی این شرکت ها نیز اشاره کرد و گفت: این مراکز درصد قابل توجهی از اشتغال را در کشور در پی دارند و بر طبق آمار انجام شده در مقوله مسکن مهر در ازاء هر 50 مترمربع مسکن تولیدی یک نفر در طول اتمام احداث آن مسکن شاغل می شود.



وی به مطالبات پیمانکاران از دستگاه های اجرایی اشاره کرد و با یادآوری اینکه امسال دستگاه ها به جهت کاهش تخصیص بودجه با این مشکل روبه رو شده اند، گفت: یکی از راهکارهای موجود در این زمینه واگذاری املاک مازاد دستگاه های اجرای در قبال مطالبات پیمانکاران است.



کریمی اخذ وام برای پیمانکاران با تعهد و تضمین دستگاه های دولتی را نیز یکی دیگر از راهکارهای پرداخت مطالبات پیمانکاران عنوان کرد و ادامه داد: این قبیل پرداخت مطالبات می تواند به لحاظ نقدینگی و آثاری که در زمینه تورم در کشور به دنبال دارد نیز بکاهد.



وی بر لزوم توجه پیمانکاران به ظرفیت های خارج از کشور اشاره کرد و افزود: دانش فنی نظام جمهوری اسلامی ایران به حدی رسیده است که می تواند این توانایی را به دیگر کشورها نیز صادر کند.



معاون عمرانی استانداری زنجان در پایان خواستار حمایت از این قشر جامعه همچون سرمایه گذاران داخلی و خارجی شد و اذعان داشت: فعالیت این پیمانکاران نیز به نوعی سرمایه گذاری در کشور است و باید تسهیلاتی برای این افراد نیز لحاظ شود.