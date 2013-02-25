به گزارش خبرگزاری مهر،دفترمطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه با همکاری استانداری هرمزگان در روزهای 17-15 اسفند سال جاری 1391 بیست و یکمین همایش بینالمللی خلیجفارس را تحت عنوان: « جهان در حال گذار: تحولات ژئوپلیتیک جهان اسلام و خلیجفارس» در شهر بندرعباس برگزار می کند.
بر اساس این گزارش، هدف از برگزاری این همایش، فراهم آوردن فرصت برای تبادل نظر دستاندرکاران و صاحبنظران ایرانی و خارجی پیرامون تحولات جاری منطقه و تحلیل و بررسی وضعیت آتی منطقه خلیجفارس به ویژه در پرتو گسترش بیداری اسلامی است.
بر اساس این گزارش ، ژئوپليتيك جهان اسلام در سايه تحولات بين المللي و منطقهاي، خيزشهاي جهان عرب و منطقه خليجفارس: تاثير متقابل، انقلابهاي عربي و محور مقاومت: فرصتهاي همگرايي اسلامي، تحولات منطقهاي در دوران گذار نظام بينالمللی: نقش بازيگران خارجي و داخلي از محورهای این نشست هستند.
در فراخوان دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه برای این همایش آمده است: درآستانه دومین سالگرد تحولات شگرف و عمیق منطقه که ناشی از بیداری اسلامی در بسیاری از کشورهای جهان عرب است ، هنوز ابعاد گوناگون این رخداد بهطور کامل آشکار نشده و سلسله رویدادهای جدید همچنان ادامه دارد. کشورهای منطقه خلیجفارس بهنوعی از تحولات جاری متأثر شده و علاوه بر تأثیرپذیری از خیزش های مزبور، تلاش کرده اند در روند جاری ایفای نقش کنند. مطالعه و ارزیابی جوانب گوناگون این رخداد و تأثیر آن بر مولفههای قدرت، ثبات و آرامش در جهان اسلام به ویژه در منطقه خلیجفارس نیازمند همفکری و همافزایی صاحبنظران این عرصه است.
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