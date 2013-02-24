  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۱۱

ارتش در گذشت مادر شهيد شيرودي را تسليت گفت

ارتش در گذشت مادر شهيد شيرودي را تسليت گفت

ارتش جمهوري اسلامي ايران با صدور پيامي درگذشت مادر شهيد علي اكبر شيرودي را تسليت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ارتش جمهوري اسلامي ايران، متن اين پيام بدين شرح است:

درگذشت بانوي مكرمه مادر خلبان سرافراز، شهيد علي اكبر شيرودي را به خانواده معظم شهدا،  ايثارگران، جانبازان و خانواده اين شهيد بزرگوار تسليت عرض نموده و به روح بلند اين بانوي بزرگ درود مي‌فرستيم و براي بازماندگان صبر و شكيبايي از درگاه خداوند متعال مسئلت مي‌نماييم.

بزرگ بانويي كه با تربيت فرزندي مومن و دلاور، دِين خود به اسلام عزيز را اين گونه ادا كرد.

ارتش جمهوري اسلامي ايران ضمن پاسداشت ياد و خاطره تمام شهداي والامقام انقلاب و جنگ تحميلي، به‌ويژه شهيد علي اكبر شيرودي از عموم ملت سرافراز ايران اسلامي دعوت مي‌نمايد تا در مراسم تشييع پيكر اين بانوي بزرگ شركت نمايند.

کد مطلب 2004917

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها