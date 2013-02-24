ارتش در گذشت مادر شهيد شيرودي را تسليت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ارتش جمهوري اسلامي ايران، متن اين پيام بدين شرح است:

درگذشت بانوي مكرمه مادر خلبان سرافراز، شهيد علي اكبر شيرودي را به خانواده معظم شهدا، ايثارگران، جانبازان و خانواده اين شهيد بزرگوار تسليت عرض نموده و به روح بلند اين بانوي بزرگ درود مي‌فرستيم و براي بازماندگان صبر و شكيبايي از درگاه خداوند متعال مسئلت مي‌نماييم.

بزرگ بانويي كه با تربيت فرزندي مومن و دلاور، دِين خود به اسلام عزيز را اين گونه ادا كرد.

ارتش جمهوري اسلامي ايران ضمن پاسداشت ياد و خاطره تمام شهداي والامقام انقلاب و جنگ تحميلي، به‌ويژه شهيد علي اكبر شيرودي از عموم ملت سرافراز ايران اسلامي دعوت مي‌نمايد تا در مراسم تشييع پيكر اين بانوي بزرگ شركت نمايند.