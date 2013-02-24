شهادت سردار حمید طباطبائی در شمال غرب کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز ، سردار سرتیپ دوم پاسدار سید حمید طباطبائی از فرماندهان شجاع و سخت کوش دوران دفاع مقدس و از مدیران عملیات نیروی زمینی سپاه در حین اجرای ماموریت های مهندسی در شمال غرب کشور به شهادت رسید.
مراسم تشییع پیکر سردار رشید و دلاور سپاه شهید سید حمید طباطبائی ساعت 9 صبح روز سه شنبه 8 اسفند ماه از مقابل ستاد نیروی زمینی سپاه تشییع خواهد شد.
روابط عمومی کل سپاه نیز با تبریک و تسلیت شهادت سردار سرتیپ دوم پاسدار سید حمید طباطبائی به محضر حضرت ولی عصر(عج)، مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و خانواده عزیز این شهید گرانقدر از اقشار و آحاد مختلف مردم و نیروهای مسلح برای شرکت در آیین تشییع پیکر پاک این شهید فداکار دعوت به عمل آورده است.
نیروی زمینی سپاه از شهادت سردار سرتیپ دوم پاسدار سید حمید طباطبائی در شمال غرب کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز ، سردار سرتیپ دوم پاسدار سید حمید طباطبائی از فرماندهان شجاع و سخت کوش دوران دفاع مقدس و از مدیران عملیات نیروی زمینی سپاه در حین اجرای ماموریت های مهندسی در شمال غرب کشور به شهادت رسید.
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