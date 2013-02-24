شهادت سردار حمید طباطبائی در شمال غرب کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز ، سردار سرتیپ دوم پاسدار سید حمید طباطبائی از فرماندهان شجاع و سخت کوش دوران دفاع مقدس و از مدیران عملیات نیروی زمینی سپاه در حین اجرای ماموریت های مهندسی در شمال غرب کشور به شهادت رسید.



مراسم تشییع پیکر سردار رشید و دلاور سپاه شهید سید حمید طباطبائی ساعت 9 صبح روز سه شنبه 8 اسفند ماه از مقابل ستاد نیروی زمینی سپاه تشییع خواهد شد.



روابط عمومی کل سپاه نیز با تبریک و تسلیت شهادت سردار سرتیپ دوم پاسدار سید حمید طباطبائی به محضر حضرت ولی عصر(عج)، مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و خانواده عزیز این شهید گرانقدر از اقشار و آحاد مختلف مردم و نیروهای مسلح برای شرکت در آیین تشییع پیکر پاک این شهید فداکار دعوت به عمل آورده است.