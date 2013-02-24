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۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۳۴

سان گزارش داد:

"رابین فن پرسی" افتاد تو چاله و مصدوم شد!

"رابین فن پرسی" افتاد تو چاله و مصدوم شد!

مهاجم هلندی تیم فوتبال منچستریونایتد پس از اینکه در یک حفره محل استقرار دوربین های تلویزیونی افتاد دچار آسیب دیدگی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "رابین فن پرسی" در حین برگزاری دیدار تیم‎های کویینز پارک رنجرز - منچستریونایتد از ناحیه پا دچار مصدومیت شد. بر پایه گزارش سان، این بازیکن در دقایق پایانی نیمه نخست، در چاله ای که مخصوص تعبیه دوربین فیلمبرداری است افتاد و مجبور  شد در دقیقه 41 جای خود را به "دنی ولبک" بدهد.

"سرآلکس فرگوسن" امیدوار است بازیکن تیمش به بازی با رئال مادرید که 9 روز دیگر برگزار می شود، برسد.

وی گفت: او با یک دوربین برخورد کرده و توی چاله افتاده است. مفصل ران این بازیکن دچار آسیب‌دیدگی شده است. تصور من این است که چند روزی درد داشته باشد با این حال امیدوارم به بازی با رئال مادرید برسد.

کد مطلب 2004942

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