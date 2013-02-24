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۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۱۷

حجت الاسلام طاهری عنوان کرد:

ضرورت معرفی جاذبه های گردشگری گلستان

ضرورت معرفی جاذبه های گردشگری گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: دبیر مجمع نمایندگان گلستان، اطلاع رسانی برای شناخت جاذبه های گردشگری استان را توسط  مسئولان مربوط و دستگاههای اجرایی ضروری دانست.

حجت الاسلام سید علی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به در پیش بودن سال نو تاکید کرد: این اطلاع رسانی باید در قالب های نو و متنوع ارائه شود.

وی عنوان کرد: در سالهای گذشته بویژه در دولتهای نهم و دهم به بخش گردشگری توجه ویژه ای شده است و اعتبارات تخصیص به این بخش در این دوران قابل توجه است.
 
وی اظهار داشت: انتظار داریم توجه به بخش گردشگری ادامه داشته باشد و آماده سازی زیرساختها می تواند در غنی سازی اوقات فراغت و توسعه بخش گردشگری موثر باشد.
 
نماینده مردم گرگان و آق قلا یادآور شد: توجه به بخش گردشگری از مهمترین ابزارهای درآمد اقتصاد در سراسر دنیاست و ما باید از این فرصت بهره مند شویم.
کد مطلب 2004952

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