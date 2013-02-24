ضرورت معرفی جاذبه های گردشگری گلستان

حجت الاسلام سید علی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به در پیش بودن سال نو تاکید کرد: این اطلاع رسانی باید در قالب های نو و متنوع ارائه شود.

وی عنوان کرد: در سالهای گذشته بویژه در دولتهای نهم و دهم به بخش گردشگری توجه ویژه ای شده است و اعتبارات تخصیص به این بخش در این دوران قابل توجه است.

وی اظهار داشت: انتظار داریم توجه به بخش گردشگری ادامه داشته باشد و آماده سازی زیرساختها می تواند در غنی سازی اوقات فراغت و توسعه بخش گردشگری موثر باشد.

نماینده مردم گرگان و آق قلا یادآور شد: توجه به بخش گردشگری از مهمترین ابزارهای درآمد اقتصاد در سراسر دنیاست و ما باید از این فرصت بهره مند شویم.