توجه مردم به آثار هنری معلولان/ خواهران معلول در انتظار روزهاي خوش

به گزارش خبرگزاري مهر، به دنبال درج گزارشی در خبرگزاری مهر با عنوان "هنر؛ باز هم شرمسار معلولیت/ نیازهای "سمیه و زینب" رنگ آرزو گرفت"، خانواده راجی در تماس با خبرنگار مهر در شهرستان قدردانی خود را از درج این گزارش عنوان کردند.

مادر این دو خواهر همچنین هر کدام از هنرمندانی که در این گزارش به آنها پرداخته شده بود از تماس های مکرر رسانه های مختلف کشور برای اطلاع از وضعیت خود و همچنین درج گزارش های مختلف در رسانه های ملی و همچنین مطبوعات و رسانه های مجازی خبر دادند.

این خواهران هنرمند در صحبت های خود نهایت قدردانی را از خبرگزاری مهر به عمل آوردند که این مسئله نشان دهنده آن است که خیل هنرمندان بی ادعا به خصوص معلولان، چشم انتظار دیدن هنرهای خود از سوی مردم هستند.

اولین نمایشگاه گسترده آثار هنری ابرکوه که توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برپاشد نیز میزبان این هنرمندان شد تا آنان به آینده خود امیدوارتر شوند.

مسئول انجمن شعر ابرکوه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از آمادگی برای برگزاری یکی از جلسات انجمن شعر شهرستان در محل خانه این هنرمندان که یکی از آن ها شاعر است و آرزو دارد که در جلسات انجمن شرکت کند ولی قادر به انجام این کار نیست خبر داد.

این گزارش بازتاب های مختلف دیگری نیز در سطح شهرستان و استان در پی داشت.

در این گزارش تصویری آمده بود: سمیه و زینب، دو خواهر معلولی که در یکی از روستاهای ابرکوه زندگی می کنند، با وجود معلولیت شدید به گونه‌ای هنرمندانه به خلق آثار هنری پرداخته‌اند که باور معلولیت با مشاهده آثار آنها دشوار است و آنها برای ادامه این مسیر چشم به حمایت مسئولان دارند.