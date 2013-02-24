به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا فولادگر صبح یکشنبه در جمع مهندسان اظهار داشت: سازمانهای مردم نهاد و NGOها که از بطن مردم تشکییل شده باید بدون دخالت دولت اداره شود.
وی با بیان اینکه باید نظارتهایی در راستا عدم دخالت دولت صورت بگیرد، ادامه داد: در راستای سیاست اصل 44 باید به این مورد باید توجه ویژهای شود.
این نماینده با اشاره به اینکه ما نیز به عنوان نماینده موظف بر حمایت به منظور توسعه نظامهای مردم نهاد هستیم، تاکید کرد: این تشکلها باید تقویت شوند.
وی گفت: در حال حاضر نیز طرح نظام مهندسی مواد و متالوژی به مجلس ارائه شده است.
فولادگر با اشاره به اینکه تلاشمان همواره بر حفظ و گسترش و توسعه سازمانهای مردم نهاد است، افزود: نظارت بر انتخابات نظام مهندسی را نیز به منظور وارد نشدن متخلفان به این سازمان در نظر گرفتهایم.
وی ادامه داد: اما این نباید سبب دخالت دولت بر نحوه عملیاتی شدن سازمان باشد.
این نماینده همچنین به شرایط اقتصادی کشور اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر برخی پستی و بلندیهایی وجود دارد، که شرایط و تلاش بیشتری را باید در زمینه دانش نوین و نقش تشکلها برای رفع بسیاری از این موانع در نظر گرفت.
وی با اشاره به اینکه البته باید به این نکته توجه کرد که همه مشکلات اقتصادی فعلی ناشی از تحریمها نیست، اضافه کرد: برخی از سوء مدیریتها نیز سبب این مشکلات و فشار بر مردم شده است.
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