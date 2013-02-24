برپایی جشنواره ملی صدای بهار/ پرداخت 10 میلیارد ریال تسهیلات صنایع دستی

به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسی صبح یکشنبه در جلسه ستاد تسهيلات سفرهاي نوروزي استان با اعلام اين خبر افزود: با توجه به نزدیک شدن ایام نوروز، معرفي ظرفيت‌ها و قابلیت های گردشگری این استان درقالب جشنواره ها و نمایشگاه ها مختلف ضروری است كه با همكاري ديگر دستگاه‌هاي اجرايي عضو ستاد، اقدامات مؤثري در اين‌خصوص انجام خواهد گرفت.

عباسی در ادامه با اشاره به هفتمین سال فعالیت این ستاد افزود: درراستای ايجاد فضاي با نشاط و سرزندگي در جامعه برنامه‌هاي متنوع فرهنگي در قالب جشنواره صداي ملي بهار در استان اجراء خواهد شد و آیین و رسوم وموسیقی اقوام معرفی شده و نمایشگاه های مختلف فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دراستان برپا خواهد شد.

وي با اشاره به اقدامات انجام شده درخصوص تبليغات محيطي و معرفي جاذبه‌هاي گردشگري استان از طريق رسانه‌ها يادآور شد: تابلوهای راهنمای مسافران وگردشگران در مسیر جاده ها و تفرجگاه ها جانمایی شده و نصب خواهند شد.

عباسی در ادامه اذعان داشت: برای معرفی جاذبه‌های گردشگری استان، کتابچه راهنمای گردشگری گلستان، بروشورو سی‌دی معرفی جاذبه های گردشگری و نقشه گردشگری تهیه و تولید می شود.

وی اظهار داشت: پایگاه های راهنمای گردشگر در مبادی ورودی استان برای ارائه اطلاعات و جاذبه‌های گردشگری به مسافران نقطه‌‌یابی و جایابی شده است.

عباسی اظهار امیدواری کرد: با اجرای جشنواره صدای بهار و برنامه های متنوع در ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان، ضمن استقبال از مسافران وگردشگران نوروزی و فراهم سازی خاطره خوش برای آن ها، جذابیت های طبیعی وتاریخی وگردشگری استان گلستان بیش از پیش معرفی شده و شاهد افزایش شمار گردشگران داخلی وخارجی به نگارستان ایران باشیم.

پرداخت قریب به 10 میلیارد ریال تسهیلات بابت مشاغل خانگی صنایع دستی گلستان

معاون صنایع دستی استان گلستان نیز گفت: از سال 90 تاکنون، تعداد 495 طرح مشاغل خانگی دررشته های مختلف صنایع دستی استان گلستان به بانک های عامل معرفی ودراین راستا مبلغ 9960 میلیون ریال تسهیلات پرداخت شده است.

رضا پورمهدی دراین راستا گفت: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته جهت ایجاد مشاغل خانگی و خود اشتغالی در رشته های مختلف صنایع دستی این استان، تعداد 318 طرح درسال 90 به بانک های عامل معرفی و مبلغ 6595 میلیون ریال تسهیلات دریافت شده است.

وی همچنین اذعان داشت: درسال جاری نیز تعداد 177 طرح به بانک های عامل معرفی شد که مبلغ 3365 میلیون ریال نیز به این طرح ها تسهیلات ارائه شده است.

پورمهدی درادامه تعداد طرح های خود اشتغالی معرفی شده دراین مدت را 22 طرح عنوان کرد که مبلغ 165 میلیون ریال نیز تسهیلات به این طرح ها ارائه شد.

وی خاطر نشان کرد: تعداد 8 طرح نیز طی تفاهم نامه صندوق مهر رضا(ع) به بانک ها معرفی شد که مبلغ 180 میلیون ریال تسهیلات نیز به این طرح ها ارائه شده است.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان، در پایان اظهار امیدواری کرد: با ایجاد اشتغال در رشته های مختلف صنایع دستی این استان وحمایت از هنرمندان و صنعتگران گلستانی با ارائه تسهیلات و همچنین اشاعه وترویج صنایع دستی و هنرهای سنتی گلستان، گام های ارزنده ای جهت توسعه و رونق صنایع دستی این استان و اشتغالزایی دراین راستا برداشته شود.