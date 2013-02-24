برنامه جدی وزارت بهداشت برای خودكفایی تولید دارو

به گزارش خبرنگار مهر، دكتر محمدحسن طریقت منفرد صبح یكشنبه در دیدار وزیر بهداشت روسیه اظهار داشت: در راستای تهدید استقلال كشور برنامه جدی داریم كه در رابطه با خودكفایی تولید داروهای مورد نیاز به ویژه داروهای پیشرفته و استراتژیك حداكثر تلاش خودمان را بكنیم و در این راستا به همكاری های دو جانبه نیاز مبرم داریم.

وی با اعلام اینكه از كارشناسان و مسئولان حوزه بهداشت كشور روسیه دعوت می كنیم از كارخانجات دارویی ایران بازدید كنند، افزود: در راستای خودكفایی در بخش تجهیزات پزشكی نیز ورات بهداشت برنامه های جدی را دارد.

سرپرست وزارت بهداشت با اعلام اینكه تغییرات اساسی در اداره و مدیریت بهداشت و درمان كشور به لحاظ تصویب قوانین مترقی صورت گرفته است، گفت: از جمله این برنامه ها برنامه پزشك خانواده است كه به طور گسترده و عمیق درصدد اجرای آن هستیم.

وی در ادامه ضمن خوشامد گویی به وزیر بهداشت روسیه و هیات همراه برای حضور در ایران به روابط حسنه دو كشور به خصوص بعد از انقلاب اشاره كرد و گفت: تشكیل كمیسیون مشترك اقتصادی دو كشور منجر به این شد كه شما به ایران بیایید و از نزدیك از وضعیت پیشرفت عمی ایران در رشته های پزشكی مطلع و آگاه شوید.

طریقت منفرد با اعلام اینكه ما به لحاظ خدمات پزشكی تقریباً همتراز موفقترین كشورهای دنیا در حركت هستیم، افزود: اطلاع داریم كه روسیه از كشورهای پیشرفته در علم پزشكی است و امیدواریم این سفر باعث همكاری هرچه بیشتر دو كشور در مسایل دارویی، پزشكی و تبادل تجربیات بشود.

وی به موضوع خواهرخواندگی دانشگاه های معتبر ایران و روسیه اشاره كرد گفت: امیدواریم این قبیل همكاری ها منجر به تبادل استاد و دانشجو شود.

سرپرست وزارت بهداشت خواستار برگزاری كارگاه های آموزشی و همچنین توجه بیشتر به موضوع بیماریهای واگیر و غیرواگیر مشترك در بین دو كشور شد و افزود: تقویت مناسبات دو كشور ارتباطات بیشتر دو ملت را به همراه خواهد داشت.

در ادامه دكترورونیكا ایگورنا اسكورتسوا وزیر بهداشت روسیه نیز ضمن ابراز خوشحالی از حضور در ایران عنوان داشت: ما فكر می كنیم چنین دیدارهایی می تواند به همكاری های بیشتر در حوزه بهداشت و درمان منجر شود.

وی با اعلام اینكه در حال حاضر 63 دانشجوی ایران در رشته پزشكی در روسیه مشغول تحصیل هستند افزود: 5 نفر از این دانشجوها از سوی دولت روسیه حمایت مالی می شوند و بقیه خودشان هزینه های تحصیل در روسیه را پرداخت می كنند.

وی با اعلام اینكه ما پیشرفت های ایران را در زمینه پزشكی به دقت زیر نظر درایم و مدانیم پیشرفت های خوبی در زمینه بیوتكنوژی داشته اید افزود: همكاری دو كشور در حوزه دارو می تواند برای دو كشور خیلی مثمر ثمر باشد.

وی با اعلام اینكه در حال حاضر دو قلم دارو از ایران به روسیه صادر می شود، خواستار توسعه همكاری های دو جانبه كشور در زمینه داروهای بیوتكنولوژی و نانوتكنولوژی شد.